Será lançado nesta terça-feira (7), às 19h, o novo curso “Pré-IFMG”, uma capacitação online e gratuita direcionadas a estudantes de escolas públicas e privadas que desejam fazer o Ensino Médio e o curso técnico no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG). O projeto é uma realização da Pró-reitoria de Extensão e fruto do Programa +IFMG, uma plataforma digital, cujo acesso é feito no endereço mais.ifmg.edu.br, onde dezenas de cursos de qualificação profissional são ofertados de graça.

A criação do ‘Pré-IFMG’ e seu desenvolvimento visa atender alunos dos Ensinos Fundamental e Médio. Atualmente, são ofertados 76 cursos técnicos presenciais em 18 campi do IFMG, localizados nas cidades de Arcos, Bambuí, Betim, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Formiga, Governador Valadares, Ibirité, Ipatinga, Itabirito, Ouro Branco, Ouro Preto, Piumhi, Ponte Nova, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia e São João Evangelista. Para ingressar nesses cursos, os estudantes precisam fazer as provas de seleção. Com o ‘Pré-IFMG’, eles passam a ter um curso preparatório gratuito e a distância.

A capacitação está em total sintonia com o conteúdo programático do exame de seleção, uma vez que os módulos foram desenvolvidos a partir de diretrizes da Pró-reitoria de Ensino. A carga horária é de 240 horas, distribuídas entre quatro áreas de conhecimento: Linguagens (72h), Matemática (72h), Ciências da Natureza (48h) e Ciências Humanas (48h). Cada área tem duração de até 12 semanas. Foram desenvolvidos e-books, vídeo aulas, simulados e atividades extras. Vale destacar que todos os vídeos estão disponíveis com a tradução na Língua Brasileira de Sinais (Libras). Todo o material didático foi elaborado com atividades compatíveis com o ensino a distância, possui fluxo contínuo, de modo que o próprio aluno administre seu tempo de estudos.

“O Pré-IFMG vem atender uma antiga demanda institucional de curso preparatório para ingresso no concorrido processo seletivo dos cursos técnicos. Esperamos, ainda, democratizar o acesso aos cursos técnicos, oferecendo um curso de extrema qualidade, inclusivo e voltado para população de baixa renda”, ressalta o professor Flávio Puff, responsável pela iniciativa.

Outras informações sobre o projeto, o guia de estudos do curso ‘Pré-IFMG’ e a plataforma de acesso estão disponíveis em www.ifmg.edu.br. A live de lançamento será transmitida no endereço youtube.com/ifmgplay.