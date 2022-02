A partir desta terça-feira (15), o Sistema de Seleção Unificada (SiSU) recebe inscrições do Processo Seletivo 1/2022 para a Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) e para a Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg). O prazo vai até a próxima sexta-feira (18) e os interessados deverão se inscrever pelo portal do Ministério da Educação: www.sisu.mec.gov.br.

UNIMONTES

São 654 vagas para 28 cursos do campus-sede e dos campi de Janaúba, Januária e Unaí. O edital completo (PDF) foi publicado na tarde de segunda-feira (14/2).

O resultado da chamada regular (1ª chamada) será em 22/2, com a pré-matrícula dos candidatos selecionados entre os dias 23/2 e 8/3, mesmo prazo que será observado para envio por parte dos candidatos cotistas da documentação do Programa Socioeconômico.

Entre os dias 22/2 e 8/3, os candidatos deverão manifestar o interesse em participar da lista de espera.

Os interessados podem fazer opção por dois cursos, mas o ingresso dos aprovados será em apenas uma graduação, a partir da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), será neste primeiro semestre letivo de 2022, com início das aulas a partir de 14/3.

Importante lembrar que, para cada curso, há pesos das provas do Enem de acordo com a área do conhecimento. Os detalhes estão no edital.

As vagas são para a ampla concorrência (sistema universal) e para o sistema de reserva de vagas, nas seguintes categorias: negro, de baixa renda/egresso de escola pública (necessária a autodeclaração e, ainda, cumprir o procedimento de heteroidentificação), egresso da escola pública/de baixa renda, indígena, de baixa renda/egresso de escola pública e pessoa com deficiência.

Em todas estas categorias referentes às cotas é preciso preencher a declaração de reserva de vagas e comprovar os critérios socioeconômicos.

UEMG

A Uemg disponibilizou documentos relacionados ao SiSU 2022 neste link. Além do edital do processo seletivo para ingresso na universidade por meio do sistema do MEC, os interessados também podem consultar o termo de adesão.