A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semdetur) de Ipatinga, anuncia que estão abertas até o dia 31 de julho para Instituições de Ensino Superior (IES), professores e alunos as inscrições para participar do projeto VUEI – Vivência Universitária em Empreendedorismo e Inovação. O projeto oferece bolsas para alunos de cursos superiores em instituições selecionadas, assim como um curso introdutório de Empreendedorismo e Inovação, parcerias com empresas de mercado e associações estudantis.

“O projeto promove a aproximação entre o mercado e a academia, estimula a criação de negócios inovadores que envolvam ciência e tecnologia dentro das IES’s, desperta o protagonismo, a autonomia e a proatividade de alunos da graduação e pós-graduação e aumenta o número de professores com conhecimento de metodologias de ensino do empreendedorismo”, destaca o Secretário da Semdetur, Allex Espírito Santo.

Além disso, na prática, cada IES inscrita no projeto forma um time de professores e alunos universitários que trabalha em rede para estímulo à cultura de inovação e empreendedorismo nas universidades, a partir da organização de eventos como hackathons, palestras, workshops e atividades de fomento como a criação de liga de empreendedorismo, disciplinas, implementação de TCCs voltados para o mercado, entre outras.

Os interessados devem acessar o site da prefeitura (www.ipatinga.mg.gov.br), clicando no banner do projeto. Em caso de dúvidas, podem entrar em contato por e-mail: contato.vuei@desenvolvimento.mg.gov.br.

IMPORTÂNCIA PARA A ECONOMIA IPATINGUENSE

Conforme dados da Semdetur, Ipatinga possui atualmente nada menos que 25 faculdades, e estas instituições poderão ser impactadas pela nova oportunidade. Vale ressaltar que Minas Gerais é uma potência em ensino superior. O Estado detém o maior número de universidades públicas no país e, em 2021, alcançou a terceira melhor média na posição geral do Ranking de Universidades Empreendedoras (RUE), segundo levantamento feito pela Confederação Brasileira de Empresas Juniores, que mensura as iniciativas empreendedoras das instituições de ensino superior do Brasil.

Mais informações:

Semdetur – Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Turismo

Contato – (31) 3829-8069

contato.vuei@desenvolvimento.mg.gov.br