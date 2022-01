A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semdetur) informou nessa quinta-feira (27) que já estão abertas as inscrições online para novos cursos gratuitos oferecidos em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e o governo de Minas. As vagas são limitadas e a previsão é que as aulas se iniciem em fevereiro próximo, em datas já definidas. Os principais requisitos são que os interessados sejam mineiros e residentes no Estado.

As oportunidades são para os Programas Minas Programando e Empreenda Jovem. Entre os cursos oferecidos estão os de: Administrador de Banco de Dados, Operador de Computador, Promotor de Vendas, Representante Comercial, Empreendedorismo, Administrador de Redes e Operador de Computador. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone do Senac – (31)3801-1200.

Como destaca o vice-prefeito de Ipatinga e titular da Semdetur, Alex Espírito Santo, trata-se de uma ótima oportunidade de capacitação. Ele acrescenta que a iniciativa é de extrema importância, uma vez que a qualificação da mão de obra local contribui para inserção de muitas pessoas no mercado de trabalho, refletindo em melhores condições sociais e econômicas para a população.

“Firmamos mais uma vez esta parceria junto ao Senac, que formalizou com o governo de Minas a execução do Minas Programando e Empreenda Jovem. Entendemos que é dando oportunidade às pessoas que precisam de ajuda para inclusão no mercado de trabalho e capacitação que vamos alcançar índices intelectuais e econômicos ainda mais positivos na cidade, fatores que impactam no bem-estar de todos”, destaca o secretário.

As aulas acontecerão de forma remota e os interessados deverão realizar as inscrições no site do Senac, por meio dos links do Minas Programando (www.mg.senac.br/Paginas/minas-programando.aspx) e do Empreenda Jovem (https://www.mg.senac.br/Paginas/empreenda-jovem.aspx).

Com base nos formulários próprios preenchidos nos endereços eletrônicos, haverá uma seleção pela equipe do governo de Minas, levando em conta o atendimento a critérios estipulados.

MINAS PROGRAMANDO

O foco do Minas Programando, projeto idealizado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), é atender a demanda do segmento de Tecnologia da Informação por meio da qualificação profissional dos mineiros e do fomento de uma maior participação de mulheres na área.

EMPREENDA JOVEM

O projeto Empreenda Jovem tem o objetivo de, por meio de cursos de qualificação com foco no mercado de trabalho, atender prioritariamente jovens de 18 a 29 anos com o intuito de reduzir as vulnerabilidades e o risco social, ampliando as oportunidades de inclusão produtiva e geração de renda, preparando esse público para o desenvolvimento de novos negócios.