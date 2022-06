Professores, educadores e outros profissionais que atuam em escolas, faculdades e demais instituições públicas de ensino, nos âmbitos municipal, estadual ou federal, podem concorrer a uma das 500 vagas ofertadas para o curso de pós-graduação lato sensu em Educação Digital. A ação é parte do Programa Educa+, uma parceria entre o Ministério da Educação (MEC), o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

A especialização é oferecida gratuitamente, na modalidade a distância. Todas as atividades serão realizadas de forma remota via ambiente virtual de aprendizagem, com podcasts, vídeos, livros digitais e videoaulas (síncronas e assíncronas). O início das aulas está previsto para 1º de agosto e término será em 2 de junho de 2023, totalizando 360 horas.

A inscrição deve ser feita pela internet, no site do Senai, até o dia 26 de junho. As vagas serão preenchidas conforme a ordem de inscrição. O pré-requisito é que os candidatos tenham nível superior completo e sejam vinculados a instituições públicas de educação. Após o prazo de inscrição, o candidato selecionado deverá fazer a pré-matrícula on-line, realizando o cadastro completo, com a documentação obrigatória, e seguindo os passos indicados no edital. A pré-matrícula não garante o acesso ao curso. É imprescindível a apresentação dos documentos obrigatórios para a confirmação da matrícula, conforme orientações do item 4 do edital, no período de 27 de junho a 27 de julho.

A grade curricular está dividida em cinco módulos independentes, que podem ser concluídos separadamente. O profissional formado neste curso será capaz de criar, ampliar, aprimorar e transformar suas práticas de ensino para atender a uma demanda mais exigente no novo cenário educacional, sendo envolvido em um ambiente que prioriza o entendimento das novas tecnologias para utilizá-las como mediadoras do processo educacional. A partir de um mindset inovador, voltado para o uso de metodologias ativas, com modelos cooperativos de construção do conhecimento e vivência com diferentes estratégias, estará apto a atuar com uma educação transformadora.

A pós-graduação em Educação Digital é oferecida através de uma parceria envolvendo a Faculdade de Tecnologia Senai Florianópolis, o Departamento Nacional do Senai, o IFMG – Campus Ibirité e a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec/MEC). Mais informações sobre o processo seletivo e como se inscrever, no site https://abre.ai/poseducacaodigital.