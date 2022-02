A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), por meio da Subsecretaria de Assistência Social (Subas), já deu início à série de nove cursos de capacitação online que serão disponibilizados durante os anos de 2022 e 2023.

Em parceria com a Faculdade Pólis Civitas, os cursos possuem carga horária entre 20h e 40h, e contarão com atividades síncronas e assíncronas, materiais didáticos, fóruns de discussão e ações avaliativas ministradas por professores especializados, proporcionando a produção, sistematização e disseminação de conhecimentos. Ao final, será emitido certificado aos participantes.

“Os cursos reafirmam o compromisso da gestão com as ações de educação permanente no estado. Nosso objetivo é qualificar e aprimorar as competências e habilidades técnicas necessárias aos atores do Sistema Único de Assistência Social no Estado de Minas Gerais, promovendo o aprimoramento contínuo da qualidade da gestão do Suas e do provimento dos serviços e benefícios socioassistenciais nos territórios”, avalia a subsecretária de Assistência Social, Mariana Franco.

SOBRE OS CURSOS

A primeira turma, aberta em 31 de janeiro, abordou a temática do Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho – Acessuas Trabalho, com orientações sobre o funcionamento, organização e execução do programa.

As inscrições para o segundo curso, que abordará o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), com início previsto para 24/2, estão abertas. Confira neste link.

A capacitação é destinada aos técnicos de referência do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), técnicos de referência das entidades socioassistenciais, orientadores sociais, coordenadores dos Cras, coordenadores dos Centros de Convivência, coordenadores da PSB, gestores e demais profissionais dos Cras e Creas, conselheiros municipais, conselheiros estaduais, Sedese central e regionais.

Veja, abaixo, os cursos que serão ministrados e as respectivas datas: