O Governo de Minas Gerais publicou, no Diário Oficial desta quinta-feira (9), a listagem de nomeação de 1 mil candidatos aprovados em concurso público para ocupar o cargo de Professor de Educação Básica na rede estadual de ensino. A publicação é o primeiro lote do anúncio feito pelo Estado nesta semana para a nomeação de 2.030 novos candidatos aprovados para a Educação até o mês de julho. As nomeações são referentes ao saldo das vagas disponibilizadas no Edital SEE nº 07/2017.

A lista pode ser conferida no Diário Oficial de Minas Gerais, a partir da página 4, neste link.

O segundo lote será publicado no próximo mês, com outros 1.009 cargos de professores e 21 Especialistas de Educação Básica (EEB). As vagas contemplarão 92 municípios mineiros, das 47 Superintendências Regionais de Ensino (SREs). Com as duas novas listagens, o Governo de Minas vai totalizar cerca de 10 mil servidores aprovados em concurso público da Educação nomeados para atuar na rede estadual de ensino desde o início desta gestão.

“É muito gratificante conseguirmos fazer essas nomeações e termos um quadro de pessoal efetivo mais fortalecido na nossa rede. Estamos muito felizes com esse anúncio”, diz a subsecretária de Recursos Humanos da SEE/MG, Gláucia Ribeiro.

Os exames admissionais dos candidatos selecionados serão realizados pela Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional/Seplag nas datas e horários informados neste endereço eletrônico.