Quem mora em Santana do Paraíso e atende aos requisitos já pode se inscrever para três cursos gratuitos que a Fundação Renova em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) está ofertando: Alvenaria e Acabamento, Soldagem Eletrodo Revestido e Noções de Mecânica Industrial. Para se inscrever, basta comparecer na unidade do Senai em Ipatinga (avenida Pedro Linhares Gomes, 5.431, no bairro Horto), onde também ocorrerão as aulas.

“Nós temos um carinho muito grande pela população de Santana do Paraíso, nós gostaríamos muito dessa participação. Nós fazemos esse apelo para que tenhamos esses participantes para que possam estar cada vez mais aumentando sua empregabilidade e trazer mais riqueza para a região”, afirmou o supervisor técnico do Senai, Bráulio Ferreira.

ALVENARIA E ACABAMENTO

Inscrições até a próxima sexta-feira (1° de julho). O curso será realizado do dia 4 a 19 de julho, entre 7h30 e 17h. Requisitos: ter 18 anos, ter completado a 4ª série do Nível Fundamental (levar documentos pessoais e de comprovação de escolaridade) e ter conhecimento básico em construção civil.

SOLDAGEM ELETRODO REVESTIDO

Inscrições até o dia 15 de julho. O curso será realizado do dia 18/7 a 3/8, entre 7h30 e 17h. Requisitos: ter 18 anos e Ensino Fundamental completo (levar documentos pessoais e de comprovação de escolaridade).

NOÇÕES DE MECÂNICA INDUSTRIAL

Inscrições até o dia 15 de julho. O curso será realizado do dia 18/7 a 3/8, entre 7h30 e 17h. Requisitos: ter 16 anos e Ensino Fundamental completo (levar documentos pessoais e de comprovação de escolaridade).

Além de Santana do Paraíso, moradores de outras cidades da região, que também foram afetadas pelo rompimento da barragem de Fundão, podem se inscrever. Outras informações pelo número (31) 3822-9604.