A Cenibra, em parceria com o Serviço Social da Indústria (Sesi) – Unidade de Ipatinga e o município de Pingo D’água, por meio da Escola Municipal Vereador João Gonzaga dos Reis, viabilizou estudo gratuito para 78 alunos da comunidade. Entre eles, 19 empregados da Cenibra, considerando Ensino Fundamental e Médio. Em virtude do sucesso da iniciativa, uma nova turma será aberta neste ano. A Educação de Jovens e Adultos (EJA) garante direito de acesso à educação para quem não pôde estudar na idade apropriada.

As aulas tiveram início em 2019 e, em agosto passado, 27 alunos que enfrentaram vários desafios, desde a inclusão digital até os impactos da pandemia, se formaram. No EJA, 80% da carga horária definida na matriz curricular são ofertadas a distância e 20% de forma presencial. No entanto, em razão da pandemia, desde março de 2020 as aulas foram 100% virtuais. A Cenibra, além de doar os computadores para a escola, ofereceu o lanche durante as aulas presenciais.

No discurso de formatura da turma a coordenadora de Desenvolvimento Organizacional, Yara Aparecida Furbino de Melo, destacou a importância de os empregados se manterem disponíveis ao aprendizado. “Tenho certeza de que são pessoas muito mais evoluídas, com uma visão mais ampla. Abertos à diversidade cultural e de pensamento na criação de uma sociedade melhor e mais forte, perseguindo seus sonhos cada vez mais”, finalizou.

“Acredito na educação e na transformação que ela provoca na vida das pessoas. O EJA foi de grande importância para os empregados da Cenibra”, comemora o supervisor de Operação Florestal Teodoro Nicodemos Neto. Segundo ele, os empregados encontraram no projeto a possibilidade de realização do sonho de voltar a estudar e concluir mais uma etapa de escolaridade, tendo a chance de crescer profissionalmente. “Embora a pandemia tenha impactado o modo de realizar as aulas, os formandos persistiram e superaram mais esse desafio. É gratificante ter acompanhado essa evolução!”

Foi justamente o desejo de evoluir que fez com que Antônio Madalena dos Santos, aluno do Ensino Médio da EJA, voltasse à sala de aula. “Esse retorno aos estudos foi desafiador e ao mesmo tempo fascinante. Sempre tive esse desejo, mas não tinha tido oportunidade ainda. Quero continuar estudando e aprendendo cada vez mais porque percebi que o estudo nos faz ser melhores”.

Quem também quer seguir estudando é Raul Vicente Flores Neto, que cursou o Ensino Fundamental na EJA. “Morar na roça acaba deixando as oportunidades de estudar mais distantes. Essa chance que a Cenibra e o Sesi nos deram foi maravilhosa. Realizei um sonho! Quero continuar estudando e minha meta é conseguir estudar administração no futuro.”

INSCRIÇÕES

Para a nova turma, as inscrições deverão ser feitas no dia 25 de Janeiro, das 14h30 às 21 horas, na Escola Municipal Vereador João Gonzaga dos Reis. A carga horária será ministrada nas modalidades de Ensino a Distância (80%) e presencial (20%). Para se inscrever, o interessado deve levar cópia dos documentos pessoais, histórico escolar e certificado da escola de origem. Mais informações podem ser obtidas por WhatsApp: (31) 99775-2770. O curso é gratuito.