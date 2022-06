Como forma de estimular a capacitação e formação profissional, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) em parceria com a Prefeitura de Timóteo, está com matrículas abertas para os cursos gratuitos de Assistente Administrativo e Operador de Caixa, duas profissões que estão em alta e com forte demanda no comércio local. Nesta sexta-feira (24) o Senac instalou uma barraquinha na área comercial de Timóteo para divulgar os dois cursos.

Os cursos serão realizados no CMEI, que funciona no prédio anexo à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Timóteo, situado na Alameda 31 de Outubro, nº 405, Centro Norte. As aulas do curso de Assistente Administrativo serão realizadas a partir de 12 de julho no horário de 8h às 12h. Já o curso de Operador de Caixa começa no dia 13 de julho, no período de 13h às 17h.

Para realizar a matrícula os documentos necessários são os seguintes: Identidade, CPF, comprovante de endereço atualizado, Declaração Escolar (expedida em no máximo 30 dias) ou Histórico Escolar (frente e verso) e uma fotografia 3×4. As inscrições devem ser feitas exclusivamente por meio eletrônico. Para Assistente Administrativo o endereço é: https://matricula.mg.senac.br/Cursos/index?id=Qdcr8%2fc9%2ft0hmE2QpJJl9g%3d%3d&acessoMobile=false.

Já para Operador de Caixa o interessado pode se inscrever em: https://matricula.mg.senac.br/Cursos/index?id=1OxlqUccvUSkQIz5agZHfw%3d%3d&acessoMobile=false

Para a secretária municipal de Educação Márcia Lessa a parceria do Município com o Senac é estratégica para suprir uma demanda existente no Município, especialmente com a abertura de novos empreendimentos comerciais. “Esses cursos livres acontecem num momento importante de retomada da economia local e é indicado para os moradores de Timóteo que estão em busca de uma oportunidade de trabalho”, destacou a secretária.