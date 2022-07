Jovens com idade entre 17 e 24 anos, residentes em municípios onde a Cenibra atua, estão tendo a oportunidade de se capacitarem para o ingresso no mercado de trabalho, por meio do Programa Agro Aprendiz, que oferece o curso Aprendizagem em Auxiliar Administrativo e Financeiro.

O programa é realizado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), que fica responsável por ministrar os módulos teóricos do curso. Ao finalizarem esses módulos, os jovens profissionais realizarão a parte prática, nos setores administrativos da empresa. O curso tem duração de 11 meses, totalizando mais de 1.000 horas de formação.

Essa formação é um instrumento para que os jovens profissionais se qualifiquem ainda mais para o mercado de trabalho.

Recentemente, a Cenibra abriu novas vagas para a região de Guanhães, onde a empresa mantém um escritório de apoio às operações de manejo florestal. As inscrições devem ser feitas pelo endereço www.cenibra.com.br, até o dia 05/08/2022. O curso terá início em setembro/2022.

O Programa Agro Aprendiz é dividido em três etapas: Núcleos Básico e Específico, e Prática Profissional. O Núcleo Básico desenvolve habilidades socioemocionais, como liderança, comunicação, trabalho em equipe, inteligência emocional, empreendedorismo, identificação de forças e talentos e demais habilidades positivas necessárias para a promoção de relacionamentos saudáveis dentro e fora de uma empresa.

O Núcleo Específico trabalha as competências necessárias para o exercício da ocupação central do curso. Por fim, a Prática Profissional oportuniza a vivência do aprendiz na rotina de trabalho.