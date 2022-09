Com a proposta de incentivar e difundir junto à sociedade normas e ações voltadas para um trânsito mais seguro, a Prefeitura de Ipatinga, por meio da Secretaria de Segurança e Convivência Cidadã (Sescon), preparou uma série de atividades a serem cumpridas em diversas ruas e regiões da cidade entre os dias 19 e 23 de setembro. A programação faz parte da Semana Nacional do Trânsito, que é desenvolvida em todo o país e foi instituída conforme orientação do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), de 1997.

A Semana Nacional de Trânsito procura se comunicar de forma mais eficiente e efetiva com motoristas, motociclistas, passageiros, ciclistas e pedestres, de modo a estabelecer maior harmonia nas relações de tráfego e reduzir os riscos no dia a dia dos usuários.

“Esta é uma ocasião de extrema importância cívica, já que o foco principal é a preservação da vida e o fortalecimento de padrões de cidadania e civilidade, como respeito, tolerância, atenção e prudência. Assim contribuímos para a diminuição de acidentes, muitos deles infelizmente não apenas com danos materiais. Em Ipatinga, realizamos ao longo de todo o ano diversas ações com este mesmo objetivo de conscientização. Temos, por exemplo, entre várias iniciativas, um programa que tem dado resultados muito positivos, o ‘Pé na Faixa, Pé no Freio’ – que atua diretamente junto à população, tratando do respeito à faixa de pedestres”, citou Décio Carmargos, secretário da Sescon.

ABERTURA

A campanha será aberta às 15h de segunda-feira (19), no ginásio Ely Amâncio, do Centro Esportivo e Cultural 7 de Outubro, tendo como público-alvo empresas parceiras e alunos do Tempo Integral da rede municipal de ensino na faixa etária de 6 a 12 anos.

O evento contará ainda com a presença do boneco mascote do trânsito de Ipatinga, que irá interagir com as crianças. Durante a programação, os alunos terão a oportunidade de batizar o mascote com um nome, e a melhor ideia será premiada.

Ainda na mesma ocasião, será feita entre os presentes a divulgação das ações da Semana Nacional do Trânsito, seguindo-se a interação da equipe musical com o público, panfletagem, bate-papo com os alunos sobre segurança no trânsito e distribuição de cartilhas.

Na terça-feira (20), acontecerá a primeira de uma série de blitzen educativas e palestras.

Confira as demais ações programadas:

– Dia 21 – quarta-feira – Blitz educativa.

Local: avenida José Júlio da Costa, bairro Ferroviários.

Horário: 14h30 às 16h.

– Dia 22 – quinta-feira – Blitz educativa.

Local: avenida Fernando de Noronha, bairro Bom Retiro.

– Dia 23 – sexta-feira – Comemoração do Dia Nacional do Agente de Trânsito.

Realização de blitz educativa e encerramento da campanha.

Local: avenida Roberto Burle Marx, após a ponte sobre o ribeirão Ipanema, nos dois sentidos, na entrada do Parque Ipanema.

Horário: 9h às 10h30.