Imagine poder trocar experiência com um jovem em busca de orientações para sua formação pessoal e profissional? Imagine perceber que fez a diferença na vida dessa pessoa, depois de alguns encontros e muito diálogo? Qual seria a sua sensação?

É nesta busca por incentivar histórias transformadoras que a Usiminas criou o Programa de Mentoria Plano de Vida, por meio do Voluntários Usiminas (VOU). Este ano foi realizada a 2ª edição do programa com a participação de 76 jovens.

Entre maio e julho, 24 colaboradores e colaboradoras das empresas Usiminas estiveram conectados a estudantes de escolas públicas de Ipatinga, Itatiaiuçu (MG), Cubatão (SP), Santa Luzia (MG) e Taubaté (SP) para apoiá-los no desenvolvimento de suas habilidades e competências.

Para encerrar mais um ciclo do projeto, foram realizadas cinco formaturas presenciais e visitas nas plantas de cada unidade. Os jovens tiveram a oportunidade de conhecer seus mentores e mentoras presencialmente e participaram de uma visita guiada para conhecer o processo produtivo da cadeia do aço.

Momentos emocionantes marcaram as solenidades de formatura, como a apresentação dos Planos de Vidas elaborados pelos alunos, os discursos dos oradores e oradoras, e os vídeos surpresas preparados pelos alunos para agradecer a dedicação de cada mentor e mentora. Ao final, os participantes revelaram estar mais confiantes e preparados para o futuro, confirmando que o programa fez uma grande diferença na vida deles.

DESENVOLVIMENTO

O projeto Mentoria Plano de Vida é uma oportunidade de conectar os Voluntários Usiminas a jovens estudantes, contribuindo para impulsionar suas trajetórias de vida. Eles participam de um percurso formativo de preparação para o mercado de trabalho, por meio de 10 encontros virtuais, passando por temas, como, autoconhecimento, comunicação, gestão do tempo e mercado de trabalho.