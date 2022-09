Foram prorrogadas as inscrições para os cursos de formação (CFAT) e de atualização (CAAT) de agentes de trânsito dos municípios brasileiros integrados ao Sistema Nacional de Trânsito. A adesão aos cursos pode ser realizada até 19 de setembro.

Os cursos são organizados pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). São oferecidas 210 vagas, sendo 105 por curso. Além disso, as autoridades máximas de trânsito de cada estado terão direito a quatro vagas; o Distrito Federal contará com uma.

A carga horária do CFAT é de 144 horas na modalidade ensino à distância e 56h na modalidade presencial; já o CAAT tem 32 horas presenciais. As despesas com diárias e passagens dos candidatos selecionados para o CFAT e CAAT ocorrerão por conta do órgão máximo de trânsito da cidade. Não há custo de inscrição ou taxas relativas à prestação dos serviços, mas as despesas de locomoção e hospedagem devem ser custeadas pelos órgãos municipais de trânsito.

Com informações do Ministério da Infraestrutura.