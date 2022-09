Os pais ou responsáveis de alunos da rede municipal de Santana do Paraiso já podem, a partir desta quarta-feira (28), fazer a renovação da matrícula para o ano de 2023. O prazo se encerra no dia 21 de outubro, segundo a Secretaria Municipal de Educação. A solicitação deve ser feita para todos os alunos que já se encontram matriculados nas escolas municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEIs) e que prosseguirão os estudos nas mesmas instituições no próximo ano.

A renovação deverá ser feita presencialmente, de acordo com o horário de funcionamento de cada unidade de ensino. Deverão ser apresentados os seguintes documentos: certidão de nascimento (original); conta de luz recente (original e cópia) e nº de telefone atualizado de um dos pais ou responsáveis.

Atualmente, o município possui cerca de 3 mil alunos matriculados na rede, 731 a mais que em 2021. “No ano passado nós formalizamos a adesão ao projeto Mãos Dadas e recebemos alunos do 1° ao 5 ano e fizemos também uma extensão dos Cemeis”, disse a secretaria de Educação, Janice Alves.

A secretária da pasta ainda ressalta que este período é exclusivo para renovação de matrículas. O período para preenchimento de novas vagas será divulgado posteriormente. “Os pais podem ligar para as escolas e pegar as informações, mas é importante que não deixem de comparecer e fazerem a renovação”, destacou.