O Ministério da Educação (MEC), divulgou ontem (2), o resultado da primeira chamada do processo seletivo para o 1º semestre de 2022 do Programa Universidade para Todos (Prouni), que pode ser consultado no Portal Acesso Único.

O total de inscrições para este primeiro processo seletivo do Prouni 2022 foi de 1.043.662. Ao todo, 544.755 candidatos se inscreveram nesta edição. Cada candidato pôde se inscrever em até duas opções de curso, por isso o número de inscrições pode ser até o dobro do número de inscritos.

BALANÇO

Dos 19.584 cursos com oferta de bolsas para esta edição, os dez que obtiveram o maior número de inscritos foram, nesta ordem: medicina; direito; enfermagem; psicologia; administração; fisioterapia; pedagogia; odontologia; educação física; e biomedicina.

Houve oferta de bolsas do Prouni para 1.085 instituições privadas de ensino superior, em todos os estados e no Distrito Federal. Os cinco estados com os maiores números de bolsas ofertadas foram: São Paulo; Minas Gerais; Paraná; Rio Grande do Sul; e Bahia.

Nesta edição do Prouni, além do recorde no total de bolsas ofertadas, que totalizaram 273.001 bolsas, outro destaque é que a oferta de bolsas integrais é quase o dobro do número de bolsas parciais, sendo 181.036 bolsas integrais e 91.965 parciais, que cobrem 50% da mensalidade do curso. A distribuição desse número superior de bolsas integrais foi observada em 23 estados e no Distrito Federal.

RESULTADO

O resultado do Prouni é divulgado em duas chamadas: a primeira foi divulgada nessa quarta-feira (2) e a segunda será divulgada no dia 21 de março.

Para os pré-selecionados na primeira chamada, o período para apresentar os documentos que comprovam as informações cadastradas na inscrição começou nessa quinta-feira (03/03), e terminará no dia 14 de março. Já para os pré-selecionados na segunda chamada, o período para apresentar os documentos que comprovam as informações cadastradas na inscrição será do dia 21 a 29 de março.

LISTA DE ESPERA

O candidato não pré-selecionado em nenhuma das duas chamadas do Prouni, ainda poderá disputar uma bolsa por meio da lista de espera. Nos dias 4 e 5 de abril, o candidato inscrito poderá manifestar interesse em participar dessa última etapa da seleção do Prouni. O resultado da lista de espera será divulgado no dia 7 de abril. Para os pré-selecionados por meio da lista de espera, o período para apresentar os documentos que comprovam as informações cadastradas na inscrição será do dia 8 a 13 de abril.

O Prouni é um programa de acesso ao ensino superior que oferece bolsas de estudo integrais (100%) e parciais (50%) em instituições particulares de ensino superior.

O público-alvo do programa é o estudante que ainda não tem ensino superior, sendo que, de acordo com a Medida Provisória nº 1.075/2021, a partir da edição do 1º semestre de 2022, há uma exceção quanto à regra de destinar bolsas somente para quem ainda não tem diploma de ensino superior. A exceção, que visa fortalecer a valorização do magistério, é direcionada para quem é ou pretende ser professor e, portanto, queira se inscrever em cursos de licenciatura, normal superior e pedagogia, que são destinados à formação do magistério da educação básica.

CRONOGRAMA

Resultado dos pré-selecionados:

1ª chamada – 2 de março

2ª chamada – 21 de março

Comprovação das informações da inscrição:

1ª chamada – 3 a 14 de março

2ª chamada – 21 a 29 de março

4 e 5 de abril para manifestar interesse em participar da lista de espera

7 de abril – divulgação dos pré-selecionados em lista de espera

8 a 13 de abril para comprovação das informações dos pré-selecionados em lista de espera.

Com informações do Ministério da Educação