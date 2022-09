A Secretaria de Educação de Santana do Paraíso, abriu as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária e formação de cadastro de reservas para futura e eventual convocação. O prazo para se candidatar a uma das vagas se encerra às 23h59 do próximo dia 27 de setembro.

As vagas são para: professor de Educação Básica – PEB II; professor de Educação Física; pedagogo; auxiliar de Desenvolvimento Infantil; secretário de Escola Municipal; auxiliar de Secretaria Escolar; auxiliar de Serviços Gerais; motorista; nutricionista; psicólogo e assistente social. Ficam asseguradas 5% das vagas às pessoas portadoras de deficiência.

São condições obrigatórias para inscrição dos cargos: possuir a escolaridade mínima e requisitos básicos exigidos para o cargo nos termos das Leis Municipal e Federal; ter 18 anos completos; estar em dia com as obrigações eleitorais e, se do sexo masculino, militares; não possuir acúmulo de cargos; não ter sofrido nenhuma penalidade oriunda de processo administrativo disciplinar nos últimos 5 anos.

Para se inscrever o candidato deverá preencher o formulário eletrônico, que pode ser acessado pelo link: https://cutt.ly/processoseletivo2022smepmsp. Caso o candidato deseje rever as informações prestadas ou editá-las, ele poderá acessar o cadastro somente dentro do período vigente de inscrições. O edital completo por ser conferido no site da prefeitura, na aba Processos Seletivos. (https://www.santanadoparaiso.mg.gov.br/detalhe-do-processo-seletivo/info/processo-seletivo-simplificado-1-2022/2).

O processo de seleção será realizado em única etapa: análise de diplomas, certificados, títulos e outros documentos afins, de caráter eliminatório e classificatório. O resultado será divulgado por meio do site da Prefeitura Municipal de Santana do Paraíso, na aba “Processos Seletivos”, bem como no Diário Oficial Eletrônico.