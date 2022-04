O número de alunos autistas que ingressam na escola regular aumenta 37% a cada ano no Brasil, segundo aponta o Censo Escolar de 2019. Dessa forma, cresce também a necessidade de se discutir a educação inclusiva e a acolhida dos estudantes com o diagnóstico. Diante desse contexto e por ocasião do Dia Mundial de Conscientização do Autismo (2 de abril), o Sebrae Minas e a Secretaria Municipal de Educação de Ipatinga realizam, de forma gratuita, nos dias 8 e 9 de abril, o Seminário de Educação Inclusiva.

Na sexta-feira (8), a capacitação será direcionada para pais de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e contará com a participação da palestrante Michelle Malab, graduanda em Psicologia e autora de três livros. Ela foi diagnosticada com Síndrome de Asperger e é mãe de um adolescente com autismo. Para esse dia, as inscrições devem ser feitas pelo site da Sympla.

Já no sábado (9), a atividade é voltada para professores e quadro de apoio à educação da rede municipal de Ipatinga. Além da Michelle Malab, o evento terá a participação de Leonardo Gontijo, advogado, engenheiro e presidente do Instituto Mano Down; e Eduardo Gontijo, que nasceu com Síndrome de Down e segue carreira artística na música e na TV. A previsão é de reunir cerca de 700 educadores de 47 escolas municipais do município.

A ação faz parte do programa de Educação Empreendedora do Sebrae Minas e, além de propor uma reflexão sobre os papéis da escola e da família e os desafios da pessoa com deficiência no ambiente escolar, irá apresentar informações atualizadas sobre educação inclusiva no Brasil.

Segundo a analista do Sebrae Minas Vanessa Silva, a educação é um dos pilares fundamentais para construção de uma sociedade mais justa, e a valorização da educação inclusiva é uma parte importante nesse processo.

“Ver a materialização desse trabalho é extremamente gratificante, e por meio dessa parceria com a secretaria de Educação de Ipatinga, trabalhamos juntos para o desenvolvimento do município e pela construção de um futuro em que nossas crianças e jovens sejam protagonistas de suas próprias histórias”, declara a analista.

Para a coordenadora da Assessoria de Educação Especial de Ipatinga, Daniella Brito, a ação tem o objetivo de potencializar o acesso dos pais e dos educadores a informações e orientações sobre a inclusão do aluno com TEA na escola regular.

“A parceria com o Sebrae Minas é muito significativa, pois nos apoia cooperativamente na gerência das políticas públicas para esse fim. É uma sinergia entre as instituições, que busca inovação, aperfeiçoamento e mudanças de hábitos e comportamentos, para garantir uma educação de qualidade, inclusão e melhor atendimento às crianças com TEA e seus familiares”, destaca Daniella.

Serviço:

Seminário de Educação Inclusiva – Ipatinga

8 de abril

Horário: 18h20

Vagas: 150 exclusivas para pais de crianças portadoras do espectro autismo

Local: Auditório do Hospital Municipal de Ipatinga – Av. Felipe dos Santos, 123 – Cidade Nobre, Ipatinga

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/cuidando-de-criancas-com-tea—seminario-de-educacao-inclusiva-para-pais/1516565

9 de abril

Horário: 7h

Vagas: Exclusivas para educadores (público fechado)

Local: Centro Cultural da Usiminas – anexo ao Shopping do Vale