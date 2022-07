Os candidatos selecionados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do segundo semestre de 2022, podem fazer a matrícula na instituição de ensino a partir desta quarta-feira (13). A matrícula deve ser efetuada até o próximo dia 18 diretamente na instituição para a qual o estudante foi aprovado.

Nesta edição do Sistema de Seleção Unificada foram ofertadas 65.932 vagas para mais de 2 mil cursos de graduação, em 73 instituições públicas de ensino superior. Um total de 59.937 estudantes foram selecionados na chamada regular. No momento da inscrição, o candidato pode escolher até duas opções de curso. Do total de selecionados, 36.351, o que corresponde a 62% do total, conseguiram aprovação para a primeira opção de curso. Outros 22.586, 38% do total, foram selecionados para a segunda opção.

O Sistema de Seleção Unificada é o sistema informatizado do Ministério da Educação no qual as instituições públicas de educação superior, sejam elas federais, estaduais ou municipais, oferecem vagas a serem disputadas por candidatos inscritos em cada edição da seleção.

LISTA DE ESPERA

O estudante que não conseguiu uma vaga no ensino público superior na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada já pode se inscrever na lista de espera. Para isso é preciso manifestar o interesse até o dia 18 de julho no Portal Acesso Único, do Ministério da Educação.

Pode participar da lista de espera quem não foi selecionado na chamada regular em nenhuma das opções de curso escolhidas. O ministério alerta o estudante a ficar atento para concluir todo o processo até o final, incluindo a nova escolha de curso.

Cabe aos candidatos acompanhar o andamento da convocação junto à instituição. É de responsabilidade da instituição informar os dias, horários e locais de atendimento, assim como a documentação necessária para efetivar a matrícula.