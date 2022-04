Um encontro para aprender a experimentar novas metodologias do campo das artes para serem aplicadas em sala de aula. Compartilhar experiências e desafios. Diversos temas da arte-educação estiveram em debate durante o curso “Laboratórios de Invenção: o Ateliê de Artes na Escola”, ministrado pela artista plástica e consultora Stela Barbieri (SP). A formação foi realizada na última segunda-feira (11), no Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga, gratuitamente pelo Instituto Usiminas como uma contrapartida social do Projeto Plano Anual Instituto Usicultura 2021 – Pronac 204823, patrocinado pela Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Cerca de 400 educadores do Vale do Aço e cidades vizinhas participaram do curso que integra o Programa de Formação de Educadores e Arte educadores da Ação Educativa do Instituto Usiminas, em duas sessões presenciais. O curso também foi transmitido ao vivo pelo canal do Instituto Usiminas no Youtube. A Live ainda pode ser acessada gratuitamente até quinta (14) pelo link: https://bit.ly/LiveStelaBarbieri. Todos os participantes das palestras presenciais e on-line receberão certificado de participação. Mais informações: (31) 98437-3330.

Para Samara Marcia de Melo Carvalho, educadora do Centro Luz aos Pequeninos, escola de Educação Infantil e projeto social para adolescentes do Vila Celeste, o curso ampliou sua visão sobre a arte no espaço escolar. “Podemos transformar os espaços com os recursos que a gente tem. Compreendemos que a criatividade não é algo nato, mas que podemos estimular criações em nosso dia a dia”, comentou a professora.

Professor de artes do programa Educação de Jovens e Adultos (EJA) na Escola Municipal Levindo Mariano do Bom Jardim, Cassio Juliano Dias Santana, a formação com Stela Barbieri propôs reflexões sobre como selecionar os conteúdos mais chamativos para os seus alunos. “Ela trouxe questões que me despertaram vários pensamentos sobre como associar temas e conteúdos que podem ser mais significativos e estimular um olhar criativo em meus alunos. Esses questionamentos com certeza vão melhorar minha prática pedagógica. Espero poder fazer uma oficina prática com Stela Barbieri”, revelou o educador.

A palestrante Stela Barbieri, por sua vez, destacou a formação em Ipatinga como uma grande oportunidade de encontro: “o engajamento das pessoas durante toda a palestra foi muito rico. Muitas perguntas e diversos depoimentos. Essa iniciativa de aproximar os professores da educação e arte é maravilhosa, uma transformação social e humana. Isso realmente valoriza o dia a dia de uma comunidade que nem sempre é vista, percebida e valorizada. Estou muito feliz de fazer parte deste movimento”, frisou a artista plástica.

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

No curso, Stela Barbieri (SP) apontou diferentes modos de fazer arte com estudantes na escola, utilizando materiais e técnicas simples e acessíveis para organizar e preparar aulas experimentais desde a educação infantil durante todos os anos em que o ensino de arte é praticado.

Para o coordenador da Ação Educativa do Instituto Usiminas, João Andrade, cursos sobre arte educação têm papel fundamental na formação de público para acessar as programações culturais de diversos espaços, também propostas pelo Instituto Usiminas. “Promover projetos de Educação de Qualidade incentiva educadores e toda a escola a repensarem as formas de trabalhar a arte. Os estudantes de todas as idades são cada vez mais estimulados, não só nas atividades aqui em nossos espaços, mas também no espaço escolar”, enfatizou João.