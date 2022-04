O Projeto “Tocando o Amanhã” começou a receber inscrições de crianças e adolescentes em Guanhães, para o início das atividades de ensino de flauta, cajon e música, que estão previstas para o mês de maio. São 200 vagas distribuídas entre as escolas do município.

Os inscritos passarão por uma seleção que durará 30 dias. Durante essa fase, os alunos serão selecionados conforme o nível grau de aptidão para música, envolvimento, desejo em participar do projeto, pontualidade, relacionamento interpessoal.

No final dessa fase de seleção, serão escolhidos os 50 integrantes do grupo “Tocando o Amanhã”, para as aulas e aprendizado de flauta, cajon e notação musical, que se estenderão até o final de 2022.

O projeto culminará, então, com quatro apresentações gratuitas do grupo instrumental para a comunidade. Os 50 alunos terão acesso a instrumentos, uniforme, material pedagógico e acompanhamento do desempenho escolar, tudo custeado pelo Tocando o Amanhã. As aulas acontecerão às segundas-feiras e quartas-feiras, das 18 às 19 horas, no Espaço Novo Tempo, na Travessa dos Leões, 82, centro.

Será oferecida à comunidade, como contrapartida social de forma gratuita, uma palestra online sobre a importância da música na educação, proferida pelo maestro Márcio Gonçalves Carvalho. A palestra será aberta e destinada a qualquer interessado. A data e a forma de inscrição serão divulgadas em breve.

Serviço:

O Projeto Tocando o Amanhã é viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, por meio da Secretaria Especial de Cultura, do Ministério do Turismo e conta com o patrocínio da Farmácia Indiana, apoio do Instituto Elias Mattar, Espaço Novo Tempo da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Guanhães, Prefeitura Municipal de Guanhães e é uma realização da Produtora Cultural Janaina Dantas Barbosa Lopes.

Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone 3199383-6376, com a Coordenadora Janaina.