O Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) de Timóteo promoveu nesta terça-feira (22), a cerimônia de entrega dos certificados de conclusão dos cursos de Pedagogia e Computação da Universidade Federal de Juiz de Fora. A unidade da UAB disponibiliza, na modalidade de Educação a Distância (EaD), cursos de graduação, pós-graduação e especialização das Universidades Federais de Juiz de Fora (UFJF), Ouro Preto (Ufop), São João Del Rei (UFSJ) e Viçosa (UFV).

O prefeito de Timóteo Douglas Wilkys e o vice-prefeito e secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, José Vespasiano Cassemiro, o professor Vespa, fizeram a entrega dos certificados na sede da UAB no final da tarde. A unidade funciona anexa ao Centro Municipal de Educação Integrada e Educação de Jovens e Adultos (CMEI – EJA), bairro Centro Norte/Timóteo/MG.

O programa é desenvolvido pelo Governo Federal através da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior/Capes em parceria com instituições de ensino e o município, tendo como mantenedora a Prefeitura Municipal de Timóteo. “Temos um compromisso permanente com a qualidade da educação do município abrangendo todos os níveis, inclusive em relação ao superior que é de responsabilidade do governo federal. Através dessa parceria oferecemos a infraestrutura física e recursos humanos para garantir aos nossos munícipes e a população da região o acesso à educação superior gratuita”, destacou o prefeito, aproveitando para parabenizar o mérito dos acadêmicos em concluírem com louvor a jornada dos cursos de Pedagogia e Computação.

Inaugurado em 2008, o Polo de Timóteo oferece, atualmente, os cursos de Licenciatura: Computação (UFJF), Matemática (UFJF e Ufop), Física (UFJF), Pedagogia (UFJF) e Filosofia (UFSJ). O professor Vespa afirmou estar emocionado com a conquista dos formandos, que tiveram a oportunidade de ter acesso à modalidade EaD com o padrão de qualidade das instituições federais de ensino superior. “Parabenizo a todos pela conclusão dos cursos e pela escolha da relevante missão de educar e de desenvolver tecnologias”, comentou o professsor Vespa.

De acordo com o vice-prefeito, ao longo de vários anos, o Polo UAB de Timóteo tem primado pela missão de prover soluções de Educação a Distância com qualidade e humanização, gerando satisfação dos alunos, equipe, mantenedor e parceiros, oferecendo, prioritariamente, cursos de graduação Licenciatura/Bacharelado e de formação inicial e continuada (aperfeiçoamento/pós-graduação) de Professores da educação básica e para gestores da área educacional.

A coordenadora da unidade, Regina Alves de Assis Macedo, relatou que desde sua fundação, estima-se que o polo através de seus parceiros beneficiou cursistas que culminaram com a certificação de variados níveis. Como perspectivas da educação a distância no município para o ano de 2022, informou que se encontra em aberto o edital da Capes/MEC para as universidades se candidatarem para oferecerem novos cursos pelo sistema UAB (Universidade Aberta do Brasil).

Após este encaminhamento, serão definidos quais cursos e em que polos serão ofertados. O município de Timóteo, por meio da Secretaria de Educação e da coordenação do Polo UAB de Timóteo, já manifestaram o interesse na continuidade da parceria com as Universidades. “Estamos no articulando para novas ofertas de cursos a partir de julho de 2022”, sinalizou o professor Vespa, afirmando que as expectativas são bastante positivas para a viabilização de novos cursos.