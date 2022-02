O Centro Universitário Católica do Leste de Minas Gerais (Unileste) passa a integrar a plataforma Workalove Edtech, uma startup de tecnologia que agrega estudantes, instituições de ensino, empresas e representantes do mercado de trabalho.

A plataforma é uma solução que oferece, gratuitamente, teste de perfil de carreira para aqueles que desejam ingressar em um curso superior, mas ainda não escolheram ou desejam mudar de carreira. Os interessados em realizar o teste de perfil de carreira devem acessar o site unileste.catolica.edu.br.

A plataforma Workalove foi criada em 2017 e já atende a milhares de estudantes em todo o Brasil. Essa parceria faz parte do Programa de Inovação da União Brasileira de Educação Católica (Ubec) – grupo educacional o qual o Unileste faz parte como Unidade de Missão –, gerenciado pela IDE – Agência de Inovação da mantenedora.

“Existe um distanciamento das instituições de educação superior do mercado de trabalho. Pensando nisso, procuramos uma solução que auxilie o estudante a escolher sua carreira, desenvolver conhecimentos, atitudes e habilidades e a ingressar e permanecer no mundo do trabalho”, explica o Head de Inovação do Grupo Ubec, Maurício Beccker.

COMO SE CONECTAR À PLATAFORMA?

Para quem ainda não é estudante, o primeiro passo é preencher o Teste de Perfil de Carreira, que orienta o usuário a descobrir o curso universitário que mais atende aos seus desejos de carreira. Este serviço está disponível para todos que o procurarem por meio da plataforma.

Para quem já é estudante do Unileste, o primeiro passo será a criação do currículo do futuro, que ajudará a demonstrar o impacto do desempenho acadêmico do estudante para empresas. As empresas que serão cadastradas na plataforma terão acesso a esse perfil de cada estudante, podendo consultar os currículos que mais interessam às oportunidades disponíveis. O módulo de desenvolvimento de carreira será apresentado aos estudantes ainda em 2022.

Serviço:

Teste de perfil de carreira

Público: interessados em ingressar no ensino superior ou mudar de profissão

Acesso ao teste:

https://admission.worka.love/chat/unileste?utm_source=Site&utm_content=Campanha+Enem+%2803%2F02%2F2022%29&link_identification=1485&utm_medium=link