O Centro Universitário Católica do Leste de Minas Gerais (Unileste), prorroga as inscrições para o Programa de Incentivo à Graduação (PIG), que oferta bolsas de estudo de 50% no valor das mensalidades, durante todo o curso. Agora, os interessados podem se inscrever no Programa pelo site unileste.catolica.edu.br, até o dia 26 de junho (domingo). Além de estarem cadastrados no benefício, os candidatos também precisam estar inscritos e aprovados em um dos processos seletivos do Unileste (Vestibular Digital; nota do Enem; Bolsa Destaque).

Podem participar estudantes que possuem o Ensino Médio completo, com renda familiar per capita (por pessoa dentro do grupo familiar) de até dois salários-mínimos e meio e que não tenham concluído nenhum curso superior. Além disso, os candidatos não podem participar de outro tipo de benefício público, como por exemplo, o ProUni (exceto financiamentos).

Uma vez concedida, a bolsa é válida para todos os períodos subsequentes da graduação em que o estudante estiver matriculado, desde que o discente cumpra exigências legais que vigoram nos regulamentos de renovação, como presença nas aulas e rendimento acima da média de aprovação. Os interessados devem ler atentamente o Regulamento normativo, disponível no site do Unileste, para consultar prazos e demais informações.

O benefício é exclusivo para alunos ingressantes da graduação no segundo semestre de 2022, na modalidade de ensino presencial, que se matricularem no primeiro período em um dos cursos do Centro Universitário – exceto o curso de Odontologia. As bolsas ofertadas não são de financiamento como o Fies, e sim gratuidades por filantropia, ou seja, uma modalidade em que não é preciso pagar o valor da bolsa ao final do curso.