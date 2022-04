Professores, pedagogos, educadores e demais interessados em experimentar novas metodologias para a sala de aula poderão aprender a transformar a escola em um ateliê vivo, durante o curso “Laboratórios de Invenção: o Ateliê de Artes na Escola”. Ministrado pela artista plástica e consultora nas áreas de educação e artes Stela Barbieri (SP), a ação integra o Programa de Formação de Educadores e Arte-educadores da Ação Educativa do Instituto Usiminas e é uma contrapartida social realizada por meio do projeto Plano Anual Instituto Usicultura 2021 (Pronac 204823).

O curso presencial será no dia 11 de abril (segunda-feira), às 9h e às 19h, no Teatro do Centro Cultural Usiminas, com duas horas de duração. Os participantes receberão certificado de participação. Ainda neste mês, Stela Barbieri também ministra a palestra em Itatiaiuçu (MG) e Cubatão (SP). As inscrições podem ser feitas pelo whatsapp da Ação Educativa do Instituto Usiminas: (31) 9.8437-3330.

EDUCAÇÃO DE QUALIDADE

No curso, Stela Barbieri (SP) irá mostrar diferentes modos de fazer arte com estudantes na escola, utilizando materiais e técnicas simples e acessíveis para organizar e preparar aulas experimentais desde a educação infantil durante todos os anos em que o ensino de arte é praticado.

Segundo a diretora do Instituto Usiminas, Penélope Portugal, a iniciativa está alinhada ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS), do Pacto Global da ONU, de nº4, que versa sobre Educação Qualidade. “Trata-se de um curso que incentiva educadores e toda a escola a repensar as formas de trabalhar a arte com estudantes de todas as idades, com atividades que vão permitir explorar os potenciais criativos do espaço escolar”, frisa Penélope.

PALESTRANTE

A educadora e artista Stela Barbieri é também conselheira da Fundação Calouste Gulbenkian (2012-16). Foi curadora educacional da Bienal de Artes de São Paulo (2009-14) e diretora da Ação Educativa do Instituto Tomie Ohtake (2002-13). É assessora de artes plásticas na Escola Vera Cruz há vinte e cinco anos, autora de livros infantis e contadora de histórias. Dirige o Binah Espaço de Artes, um ateliê vivo, com aulas, palestras e formações.

Serviço:

Curso Laboratórios de Invenção: o Ateliê de Artes na Escola, com Stela Barbieri (SP)

Dia 11/4 (segunda-feira), às 9h e às 19h

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas – Ipatinga

Inscrições gratuitas: (31) 98437-3330