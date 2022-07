A equipe organizadora da 32ª Expo Usipa iniciou, nesta semana, a montagem dos stands da maior feira de negócios da indústria, comércio e prestação de serviços de Minas Gerais. A menos de 20 dias do início do evento, a montadora oficial do evento dá início à transformação de vários espaços da Usipa em mais de 300 stands.

Durante os próximos dias, a equipe de montagem dará o seu máximo para que tudo esteja estruturado com o que há de melhor para receber os visitantes e as empresas expositoras.

Segundo Lucas Lima Mesquita, presidente da Usipa, a montagem da estrutura é um trabalho que demanda dias, visto que são 20 mil metros quadrados de exposição. “Esse é um trabalho que é feito por vários dias e que estará pronto para receber os visitantes no dia 20 de julho. O primeiro passo é a montagem das tendas, para que toda a área de stands fique coberta. Em seguida, é montado os tapumes do piso. Logo depois inicia-se a montagem da estrutura dos stands, com paredes e vidros. Depois disso, a equipe passa pela decoração do ambiente. Transformando a cada dia a estrutura do evento, para que os nossos expositores e visitantes tenham conforto e espaço para realizarem inúmeros negócios”, explicou Lucas.

Além do espaço de visitação, é preparada toda a estrutura para o 15º Encontro de Negócios, que é realizado durante o período diurno da feira, como conta a gerente administrativa da Usipa, Luiza Elizabete. “Durante esse período, a empresa montadora também realiza a montagem da estrutura do Encontro de Negócios. São 20 salas, climatizadas, com foco na realização de reuniões, para receber as mais de 1500 reuniões de negócios, que serão realizadas durante esse período”, pontuou Luiza Elizabete.

32ª EXPO USIPA

A Expo Usipa será realizada entre os dias 20 e 23 de julho, na Usipa, em Ipatinga. O evento conta com o patrocínio das empresas Vale, Convaço e Sicoob Vale do Aço e com o apoio da Fiemg Regional Vale do Aço, Sindimiva, Ternium e Usiminas.

Os interessados em visitar a feira podem retirar gratuitamente os ingressos no site da Expo Usipa (www.expousipa.com) ou com alguma empresa expositora.