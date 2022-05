A Associação Esportiva e Recreativa Usipa e o Instituto Ecomovimento iniciam, na próxima semana, o processo seletivo de 80 atletas para o Projeto Ecomov Voleibol Ano VI. Meninas nascidas em 2007 e 2008 e meninos nascidos em 2006 e 2007 podem participar das avaliações, que acontecem nos próximos dias 12 e 13 de maio.

Para participar das seletivas não é necessário realizar inscrição prévia. Basta comparecer com 30 minutos de antecedência portando: documento com foto, garrafinha d’água, tênis e roupas próprias para atividade física. Além disso, os participantes devem ter noção dos fundamentos básicos do voleibol.

Os atletas selecionados passam a treinar na Usipa, de forma gratuita, pelo período de um ano, representando o clube em diversas competições regionais e estaduais promovidas e chanceladas pela Federação Mineira de Voleibol (FMV). Para mais informações, entre em contato pelo (31) 3801-4350.

PROJETO ECOMOV VOLEIBOL ANO VI

Aprovado na Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, o Projeto Ecomov Voleibol Ano VI é realizado por meio da renúncia fiscal do ICMS corrente da empresa Usiminas e conta com o apoio do Instituto Usiminas.