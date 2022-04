Após o sucesso da primeira apresentação, com casa lotada, a banda Rock Beats que conquistou o Brasil com suas lives, ultrapassando mais de 32 milhões de visualizações no YouTube, está de volta a Belo Horizonte com o show Especial Acústico.

Com um repertório cuidadosamente selecionado para agradar ao público mais exigente, o show vai aliar o carisma da Rock Beats ao arranjo minucioso e o refinamento das interpretações acústicas para te fazer viajar no tempo e relembrar momentos inesquecíveis da sua vida.

Grandes clássicos da música de todos os tempos, como Queen, Sade, Simply Red, Beatles, Lulu Santos, Elton John, Djavan, Cindy Lauper, Elvis Presley, Rita Lee, Stevie Wonder, Eric Clapton, Phil Collins e muito mais vão ganhar belos arranjos instrumentais com destaque para a utilização de dois violões e baixo acústico. Um show pra curtir viajando no som ao lado das melhores companhias!

Serviço:

Show: Rock Beats Especial Acústico

Data: 29 de abril de 2022 (sexta-feira)

Horário do show: 21h

Local: Teatro SesiMinas BH (R. Padre Marinho, 60 – Santa Efigênia)

Classificação: Livre.