Foi oficialmente iniciada a produção da sequência do filme “Nosso Lar”, sucesso de bilheteria no Brasil e no exterior. Como na produção anterior, o “Nosso Lar 2” será baseado em outro livro psicografado pelo médium espírita Chico Xavier. O roteiro desta vez se baseia na obra “Os Mensageiros”, de André Luiz.

“Nosso Lar 2” contará com nomes famosos do cinema brasileiro como Edson Celulari, Renato Prieto (que dará continuidade ao papel de André Luiz), Mouhamed Harfouch, Vanessa Gerbelli, Fernanda Rodrigues, Fábio Lago e mais uma vez com a participação especial de Othon Bastos.

O elenco esteve reunido no Rio de Janeiro para uma oficina sobre Espiritismo, coordenada pela Federação Espírita Brasileira (FEB). A entidade está presente no passo a passo da concepção deste novo projeto, desde a cessão de direitos autorais para a adaptação específica, à leitura de roteiro e acompanhamentos das filmagens.

A oficina contou com a participação de Jorge Godinho, presidente da FEB; Marta Antunes, vice-presidente; e João Rabelo, também da diretoria da instituição e do novo selo FEB Cinema.

Para o ator Edson Celulari, “o momento é propício para difundir mensagens de comprometimento com o mundo e com a paz. Estou entusiasmado para começar a contar essa história”.

No filme, Celulari será Aniceto que, junto a André Luiz (Renato Prieto) irá liderar uma jornada de cuidado e reflexão sobre a mediunidade em três histórias interligadas.

“É muito bom saber dessa visão do compromisso que a gente, ao estar fazendo esses personagens e realizando cada um o seu trabalho, teremos com essa ideia, com essa mensagem, porque o mundo está precisando muito disso. É o nosso momento pra contar isso”, finaliza Celulari.