O Comida di Buteco 2022 já tem data marcada para sua realização no Vale do Aço: do dia 08 de abril a 1º de maio, o maior concurso gastronômico do país promete movimentar as cidades de Ipatinga, Timóteo, Coronel Fabriciano e Santana do Paraíso.

O concurso, que tem como missão transformar vidas por meio da cozinha de raiz, nesta edição traz a temática “Buteco Vive”. “Durante o período de 2020 e 2021, 30% dos butecos participantes do concurso tiveram suas portas fechadas devido a pandemia. Mas nós continuamos firmes em nosso propósito e buscamos valorizar estes guerreiros empreendedores, mostrando seu trabalho e criatividade. É com muita felicidade que anunciamos quase 800 butecos de norte a sul do país nesta edição”, disse Ana Carolina, coordenadora do concurso em Minas Gerais.

“Buteco é exemplo de resistência e alegria. É ali que tudo ganha vida. Histórias começam e terminam, sorrisos simplesmente acontecem. A vida acontece lá. É por isso que essa tem sido uma cultura tão brasileira! O buteco vive!”, acrescentou a coordenadora.

Dando continuidade à tradição de oferecer petiscos a um preço justo, o Comida di Buteco manteve o preço fixo do petisco em R$ 27,00 em todo o Brasil, com o tema livre. “Os cozinheiros puderam usar a criatividade para produzir os petiscos concorrentes, sem ingrediente obrigatório”, disse Ana.

Conheça os participantes desta edição:

Albatroz Butequices

Rua Johnn Kenedy, 284 – Cidade Nobre, Ipatinga

Alquimia do Sabor

Rua Fortaleza, 234 – Amaro Lanari – Coronel Fabriciano

Armazém di Minas

Avenida Fernando de Noronha, 1103 – Loja C – Bom Retiro – Ipatinga

Arrojado’s Bar

Rua Palmeiras, 1010 – Dentro do Clube Ipê – Horto – Ipatinga

Bar do Luciano

Avenida Jose de Magalhães Pinto, 1287 – Giovanini – Coronel Fabriciano

Bar do Macário

Rua Teresópolis, 225 – Veneza – Ipatinga

Bar do Paulinho

Rua Cento e Trinta e Dois, 492 – Santa Maria – Timóteo

Bar do Waguinho

Rua Luther King, 117 – (esquina com Rua Joaquim Nabuco) – Cidade Nobre – Ipatinga

Bar Galpão

Avenida José Fabrício Gomes, 213 – (esquina com rua Argel) – Bethânia – Ipatinga

Caladinho Bar

Rua dos Bororós, 65 – Jardim Panorama – Ipatinga

Coronel Beer

Avenida Sepetiba, 251 – casa – Santo Elói – Coronel Fabriciano

Petiscos Bar & Beer

Rua Rodrigues Arzão, 98 – Imbaúbas – Ipatinga

Pop’s Bar

Rua Mário de Andrade, 346 – Cidade Nova – Santana do Paraiso

Recanto da Picanha

Rua Dom Pedro II, 174 – Cidade Nobre – Ipatinga

Skina 17

Avenida Monsenhor Rafael, 17 – Timirim – Timóteo

Tenda Árabe

Centro Comercial Cariru, S/N – Loja 8 – Cariru – Ipatinga

Timonel

Rua Milton Campos, 205 – Cidade Nobre – Ipatinga

Tulipa’s Bar

Rua Felipe dos Santos, 30 – Cidade Nobre – Ipatinga

Uai Gourmet

Rua Pedro Nolasco, 20 – Ideal – Ipatinga