Começa nesta quarta-feira (8), a Expo Inox 2022, uma das mais importantes feiras de negócios do leste de Minas, reunindo entretenimento, diversão e negócios de diversos setores do mercado em um mesmo espaço. O evento será realizado na Praça 1° de Maio, no Centro de Timóteo, de 8 a 11 de junho.

A organização do evento preparou para este ano, uma mescla de exposição dos stands com execução de shows e outros entretenimentos que chamam a atenção do público. A feira contará com 120 empresas expositoras, 10% a mais que no ano de 2019. Os stands continuam divididos entre indústria, comércio e prestação de serviços, divididos em 4 pavilhões espalhados pela Praça 1° de Maio.

Durante os quatro dias de feira, são esperadas cerca de 45 mil pessoas. Além dos grandes artistas do mercado nacional, artistas locais também se apresentarão durante o evento.

PROGRAMAÇÃO

A abertura oficial será amanhã (8), às 18h com uma solenidade dando início aos trabalhos, aberta somente para convidados dos expositores e personalidades da região.

Na quinta-feira (9), a noite será de Gospel; um dos cantores mais populares do meio religioso, Fernandinho, promete uma noite de louvor e adoração. Na sexta-feira (10), será a vez do pagode reinar em Timóteo, Thiaguinho, uma das maiores vozes do meio, vai fazer o público cantar e pagodear durante a noite. No sábado (11), último dia da Expo Inox, será a vez de Relber e Allan proporcionar o melhor do sertanejo para a multidão.

Os ingressos para a Expo Inox 2022 podem ser adquiridos pelo site: maisvip.com.br/ingressos ou na bilheteria do evento.

Mais informações no instagram oficial @expoinox ou pelo WhatsApp (31) 3825-1811.

Serviço:

Expo Inox 2022

8 a 11 de junho

Local: Praça 1º de maio, Centro de Timóteo

Ingressos: maisvip.com.br/ingressos ou na bilheteria do evento