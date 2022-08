A Festa de Santana, em homenagem à padroeira de Santana do Paraíso, que aconteceu nesse final de semana, atraiu moradores de diversas cidades da região do Vale do Aço e contou com mais de 30 mil pessoas. O momento, considerado histórico pela administração municipal, ganhou repercussão devido à volta dos rodeios. O acendimento da fogueira, a queima de fogos de baixo ruído e as apresentações de artistas também tiveram sucesso de público.

“O evento mostrou para toda a região que nós podemos fazer uma festa com qualidade, com organização e segurança, e estamos preparados para bem receber e acolher nossos visitantes. É uma festa que nos coloca em outro patamar, porque uma cidade que quer ser grande é uma cidade que pensa grande. Esse evento serviu para mostrar isso: que não somos mais uma cidade pequena, e sim, protagonista que decidiu reescrever a sua própria história”, afirmou o prefeito Bruno Morato.

Marco Brasil, considerado um dos maiores locutores de rodeio do país, incendiou a arena no sábado e domingo. Luzes, fogo, coragem dos piões e muita adrenalina com o motoqueiro maluco Te Bola de Fogo contagiaram a plateia. Também atração nacional, Léo Magalhães subiu ao palco e agitou a festa. “O show em Santana do Paraíso foi lindo e maravilhoso, um dos melhores que eu fiz em 2022. Espero voltar muitas vezes mais se Deus quiser!”, disse o artista.

A festa ainda trouxe artistas regionais como Brenda Brandão, Pedro e Simoncello, DJ Brinks, DJ Igor, Paulão, Relber e Allan e participações especiais. Além de levar lazer à cidade e região, o evento movimentou a economia local, injetando mais de R$ 2 milhões, por meio de fornecedores, patrocinadores, e barraquinhas de bebidas e alimentação.

“Todos os participantes da festa que levaram suas barracas para atender ao público já nos reportaram que nunca houve uma venda tão significante como desta vez. Então, ficamos felizes por poder realizar esse evento de uma forma tão brilhante e com sucesso reconhecido pela população”, concluiu o vice-prefeito, José Anicio de Almeida, o Oliveirinha.