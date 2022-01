Os gamers do Vale do Aço e região já têm agenda marcada para os próximos campeonatos do e-Giga. Neste sábado e domingo (29 e 30), serão realizados os torneios de Free Fire e Fortnite, respectivamente, com premiações para os jogadores.

“O público pediu, e nós trouxemos, mais uma vez o Free Fire, o “queridinho” dos jogadores mobile. E, pela primeira vez, realizaremos o campeonato de Fortnite da Epic Games, que pode ser jogado em qualquer plataforma”, disse Bruno Martins, produtor de eventos da Giganet. “Ambos os games são do gênero battle royale, onde os jogadores devem se enfrentar até que reste apenas um sobrevivente no mapa”, acrescentou.

Os interessados em participar dos torneios deverão acessar o link da bio no Instagram do e-Giga (@egiga.giganet) e conferir o regulamento com as informações de cada campeonato. A taxa de inscrição será convertida em premiações para até os cinco primeiros colocados dos torneios.

As partidas dos dois campeonatos terão início às 13h, serão transmitidas ao vivo e contarão com narração no canal e-Giga no YouTube.