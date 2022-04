Mais uma vez a Esquadrilha da Fumaça da Força Aérea faz sua demonstração de acrobacias aéreas na Região Metropolitana do Vale do Aço. Será no próximo sábado dia 23, às 16h, no Parque Ipanema, em Ipatinga.

O espetáculo tem o apoio da Federação das Indústrias de Minas Gerais – Regional Vale do Aço, da Infraero e das prefeituras de Santana do Paraíso e Ipatinga.

Durante a apresentação será proibido o voo de drones no espaço aéreo próximo ao Parque Ipanema. A entrada para o espetáculo é gratuita.

ESQUADRÃO HISTÓRICO

Esquadrilha da Fumaça é o nome popular do “Esquadrão de Demonstração Aérea” (EDA), um grupo de pilotos e mecânicos da Força Aérea Brasileira que fazem demonstrações de acrobacias aéreas pelo Brasil e pelo mundo.

As origens da Esquadrilha da Fumaça remontam ao início da década de 1940, quando foi criada a Escola de Aeronáutica na Base Aérea dos Afonsos, na cidade do Rio de Janeiro. A primeira demonstração aérea oficial do grupamento que formaria a Esquadrilha da Fumaça ocorreu em maio de 1952, para uma comitiva estrangeira que visitava a Escola. Formava-se ali o embrião da esquadrilha, dentro da Escola de Aeronáutica.

A Esquadrilha da Fumaça se apresenta nos céus de Ipatinga desde a década de 1970, quando na época participava de quase todas as comemorações de aniversário da Usiminas.