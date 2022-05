Foram dois anos sem a maior Mostra Empresarial do Leste Mineiro, a ExpoLeste chega a sua 18ª edição, e acontece entre os dias 18 a 22 de maio, no Centro de Feiras e Eventos da Univale (Unicentro). O evento já consolidado no Vale do Rio Doce movimenta a economia local e espera receber mais de 60 mil pessoas.

Este ano a ExpoLeste terá como atração principal o show do cantor carioca Seu Jorge, no dia 21 de maio, às 22h. Com ritmo único e voz potente, o cantor promete alegrar todo mundo com os vários sucessos de sua carreira desde os tempos da banda Farofa Carioca.

O vasto repertório conta com músicas consagradas como “Carolina”, “Mina do Condomínio” e “Seu Olhar”. Mas o carioca, natural de Belford Roxo, promete ainda mais novidades para os fãs durante a apresentação.

Os ingressos para a atração ainda podem ser adquiridos pelo endereço eletrônico: www.ingressonacional.com.br/evento/19474/seu-jorge. Ou por meio de PIX (CPF: 01253626685 – Karine Modesto).

O evento terá diferentes espaços, com estruturas de camarote, Front Stage (extensão de palco) e pista.

Além dos sucessos musicais, Seu Jorge carrega na bagagem mais de 22 atuações cinematográficas, como Cidade de Deus e Tropa de Elite.

18º EXPOLESTE

A espera de mais de 60 mil pessoas que devem passar pelo Centro de Feiras e Eventos Vicente Guabiroba, no Campus II da Univale, onde acontece a Expoleste desde 2002, 151 empresas se preparam para apresentar inovações tecnológicas, lançamentos, as melhores formas de negócios com taxas atrativas e prazo, tudo para proporcionar uma experiência única a quem decidir aproveitar o momento.

Carro elétrico, identidade visual holográfica, aulas de culinária para crianças, micro inversor mais moderno, uma nova linha de eletrodomésticos de luxo, rótulos personalizados de cerveja, exames gratuitos, condições especiais de financiamento para carros e energia solar.

Serviço:

Show Seu Jorge

Data evento : 21/05 (sábado)

Horário: 22h

Local : Unicentro / Governador Valadares – Rua Vinte e Cinco, 35 – Santos Dumont I, Gov. Valadares

Informações : 33 99912-2000

Pista Unissex

R$ 40,00

Front Stage Unissex

R$ 80,00

Camarote Unissex

R$ 120,00

Compre também pelo Pix

CPF: 01253626685 – Karine Modesto

Após a compra enviar o comprovante para o número (33) 99811-1011, junto ao comprovante deve constar o nome e o CPF de quem irá retirar o ingresso.