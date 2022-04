O fenômeno do momento, Zé Felipe, se apresenta em Ipatinga no dia 28 de abril, às 22h, em um mega show na Arena Mill, no Cariru. Com vários hits estourados como “Malvada”, “Toma Toma Vapo Vapo”, “Senta Danada”, “Revoada no Colchão” e muitas outras músicas que não saem da boca do público, o cantor promete uma verdadeira explosão no Vale do Aço. Após a apresentação de Zé Felipe, sobem ao palco o DJ Piu e a dupla sertaneja Pedro Henrique e Antero.

Casado com a influenciadora digital, Virginia Fonseca e filho do cantor Leonardo, Zé Felipe ostenta hoje a melhor fase da sua carreira. O artista de apenas 23 anos, se tornou o cantor solo com mais ouvintes mensais no aplicativo de música Spotify, ultrapassando cantores renomados como Gusttavo Lima e Wesley Safadão. Zé Felipe recebeu também uma homenagem do TikTok como o artista com maior número de produção de conteúdo virais na plataforma.

“Atenção Ipatinga, estou chegando para sacudir a região. Espero todos vocês na Arena Mil no próximo dia 28 para cantarmos juntos do início ao fim. Então, coloca o capacete, que lá vem pedrada!”, disse o cantor

Para receber os fãs do artista, a produção do evento pensou em todos os detalhes a fim de garantir o conforto e a segurança do público. O evento terá diferentes espaços, com estruturas de lounges, Frontstage (extensão de palco), camarotes e pista. Os ingressos podem ser adquiridos em lojas físicas ou pelo endereço eletronico: https://www.ingressonacional.com.br/evento/19219/ze-felipe

Serviço:

Local: Arena Mill – Clube Aciaria Ipatinga

Data: 28 de Abril

Horário: 22h

Postos de vendas:

Cosmake – Centro de Coronel Fabriciano e Timóteo

King Vest – Shopping Vale do Aço e Centro de Ipatinga

e também no site Ingresso Nacional.

Valores:

Venda de lounges

Barata: (31) 99286-7586

Lote promocional

Pista: 50,00

Frontstage: 80,00

Camarote: 100,00

Mais informações: (33) 99972-2635