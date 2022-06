*Jorge Oliveira

Como este é o meu primeiro artigo aqui no Carta de Notícias, gostaria de falar um pouco sobre a verdade e a liberdade, virtudes que atualmente poucas pessoas que têm são injustiçadas e os que fazem parte da elite do Leblon e Vila Madalena que anda com camisas de “líderes” vermelhos são privilegiados e até com ações anuladas (vide um pré-candidato que está na liderança das pesquisas).

Venho de uma família pobre, sou negro, e atualmente estou desempregado e sou católico, ou seja, seria presa fácil aos grupos que manipulam a verdade e assim me influenciaria à esquerda da visão de mundo e resultado disso eu me tornaria um militante de esquerda e sendo massa dessa manobra comunista usaria palavras marxistas como por exemplo que seria vítima da sociedade pois sou pobre e que como sou negro estou desempregado por preconceito dessa elite dominante e outras besteiras num tom depreciativo de dar dó.

Porém meus amigos, a verdade liberta você, a mim e a todos para a versão real da história e graças a poucos, mas verdadeiros órgãos de imprensa, políticos e é claro os meus estudos compreendi que posso ser um ativista político dizendo a verdade, lutando para o bem do meu bairro e cidade e se estou desempregado basta que eu acredite no empreendedorismo tendo um Estado mínimo sendo inimigo dos altos impostos e burocracias e sendo amigo dos MEI Is.

A verdade liberta e está libertando graças as redes sociais, grupos de direita, este espaço e a própria hipocrisia e cinismo dos mentirosos que querem voltar ao poder querendo que você perca sua liberdade de fala, crença religiosa e outros atos que estão garantidos por lei.

Concluo dizendo que teria o perfil de ser de esquerda sendo manipulado pelas armas de Marx e Gramsci mas a verdade me libertou das garras do mal e a direita tem hoje a chance de libertar não só pessoas mas as futuras gerações para que de fato o Brasil possa ser curado e que possa não ser o pais do futuro mas sim o país do presente.