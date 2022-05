A segunda edição da Feiraço – Feira Comercial de Produtos e Serviços está aberta para visitação no estacionamento do hall do Ipatingão. A cerimônia de abertura do evento ocorreu na noite de ontem (11) com a presença de autoridades locais, expositores, parceiros e da população. O evento é realizado pela Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi), Câmara Dirigentes Lojistas (CDL) de Ipatinga e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), com o apoio da administração municipal.

Nesta quinta-feira (12) e sexta-feira (13), a Feiraço estará aberta para visitação das 18h às 23h. No sábado (14), a visitação será das 16h às 23h. Na entrada é cobrado dos visitantes um 1kg de alimento não perecível ou 1 lt. de leite longa vida. As doações serão encaminhadas posteriormente para o Banco de Alimentos de Ipatinga.

Na abertura do evento, o descerramento da fita foi feito pelo presidente da Aciapi, Luís Henrique Alves; presidente da CDL de Ipatinga, Amaury Gonçalves; prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes; vice-presidente da Câmara de Ipatinga, vereador Adiel Oliveira; superintendente do Sebrae Minas, Afonso Rocha. Após a solenidade, as autoridades do evento percorreram todos os estandes da feira.

GERAÇÃO DE NEGÓCIOS

O presidente da Aciapi ressaltou que vários negócios serão realizados nos dias da Feiraço e que esse é um momento histórico, não só para Ipatinga ou para o Vale do Aço, mas para todo o Leste de Minas. “Depois de dois anos de pandemia, estamos realizando a primeira feira comercial de grande porte da região. É uma responsabilidade muito grande, mas também um momento de muita alegria para todos nós. Com certeza novos produtos serão lançados, novos contatos profissionais serão feitos e as pessoas também poderão se confraternizar durante os dias da Feiraço”, afirmou Luís Henrique Alves.

NOVIDADES

Conforme o presidente da CDL de Ipatinga, a Feiraço está com diversas atrações e novidades relacionadas ao meio empresarial. “Nós estamos oferecendo esse grande evento para a população de Ipatinga e do Vale do Aço. Contamos com a presença de todos. Após o evento, vamos sortear uma moto 0km, que é um oferecimento da Aliar, para todos aqueles que fizeram a leitura do QR Code nos estandes e preencheram o formulário com seus dados. Além disso, gostaria de agradecer a todos realizadores e também o apoio da administração municipal, de parceiros e dos expositores. Isso é fundamental para que possamos estar contribuindo no desenvolvimento econômico do nosso município”, disse.

CRESCIMENTO DE IPATINGA

O prefeito de Ipatinga afirmou que está satisfeito e orgulhoso de estar à frente da administração municipal neste momento de retomada econômica pós-pandemia. “A cidade de Ipatinga está se reerguendo dia após dia. Nós estamos com uma economia muito pujante e a Feiraço, que é um grande evento de exposição de produtos e serviços, marca, de fato, que Ipatinga está crescendo cada vez mais”, enfatizou Gustavo Nunes.

AQUECIMENTO DA ECONOMIA

O superintendente do Sebrae Minas, Afonso Rocha, destacou a importância da retomada da realização das feiras comerciais para o aquecimento da economia. “Para esta edição, mudamos de apoiador para realizador da Feiraço porque queremos ver esse evento grande e que as novas edições sejam cada vez mais fortes, para que possa trazer um retorno positivo para o comércio e prestação de serviços, mas também para toda a cadeia produtiva”, destacou.

NEGÓCIOS E LAZER

São mais de 100 empresas participantes de diversos segmentos que estão expondo e vendendo seus produtos e serviços durante os dias de evento. Além de oferecer um ambiente para geração de negócios e prospecção de clientes, a Feiraço conta com um espaço para lazer e diversão. Uma praça de alimentação com cardápio variado foi montada no local e shows são realizados todos os dias do evento, a partir das 20h30. Nesta quinta-feira (12), Bráulio e Ricardo sobem ao palco. Já no dia 13 (sexta-feira), a dupla Marconi e Diego comandam o som. No último dia de evento, dia 14 (sábado), a Banda Audax será responsável por agitar o público.