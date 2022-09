A Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Ipatinga, realizaram, na última quarta-feira (21), a eleição dos Homenageados do Ano de 2022, na sede das entidades. Foram eleitos pelos diretores da Aciapi-CDL o Destaque na Comunidade, Destaque Lojista e Empresário do Ano.

Para o Destaque da Comunidade, foi eleito Joaquim Cândido, presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Ipatinga (AAPI); o Destaque Lojista escolhido foi Aloísio Nunes de Carvalho, proprietário do Aloísio Gás; e o título de Empresário do Ano foi para Jorge Zacarias, diretor executivo da Convaço.

Segundo o presidente da Aciapi, Luís Henrique Alves, a eleição dos Homenageados do Ano é uma maneira de destacar o trabalho e o esforço de empresários, lojistas, empreendedores e trabalhadores voluntários de Ipatinga. “Gostaria de parabenizar todos os eleitos e informar que o próximo passo agora é fazer a entrega das honrarias para os homenageados em um evento a ser marcado ainda pelas entidades”, afirmou.

O presidente da CDL de Ipatinga, Amaury Gonçalves, também parabenizou os homenageados e explicou que o processo de eleição dos Homenageados do Ano conta com a participação dos diretores das entidades. “Esperamos que essa homenagem possa servir de incentivo para que essas pessoas continuem se dedicando em seus trabalhos, que com certeza têm uma grande contribuição para o município, além de servir de incentivo para outras pessoas”, afirmou.