Para discutir melhorias na segurança pública, a Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Ipatinga promoveram, na manhã desta quarta-feira (27), uma reunião entre representantes da Polícia Militar (PM) e lojistas, na sede das entidades. No encontro foi citado pelos participantes o aumento do número de furtos e roubos nesses últimos meses nos estabelecimentos comerciais, principalmente, aqueles localizados no Centro da cidade.

O presidente da Aciapi, Luís Henrique Alves, destacou que a reunião foi muito importante e contou com a presença de diversos comerciantes da área central, que relataram suas dificuldades para os representantes da PM, o major Anselmo Pedrosa, subcomandante do 14º Batalhão de PM, e o capitão Lázaro Soares, comandante da 82ª Companhia da PM. “Foi uma reunião muito proveitosa. Os representantes da polícia ouviram nossas críticas e necessidades. Com certeza, após esse encontro, sairão bons frutos e será possível ter um avanço nos trabalhos, diminuindo os índices de assaltos e furtos que estão ocorrendo nos estabelecimentos da cidade”, afirmou.

Luís Henrique também ressaltou que na reunião os representantes da PM concordaram em colocar mais viaturas circulando durante a madrugada e no horário de fechamento do comércio para evitar os arrombamentos no Centro de Ipatinga. “Eles também se comprometeram em melhorar o número de policiamento, principalmente, no mês de maio, quando tem um maior volume de dinheiro circulando na cidade, devido ao adiantamento do 13º salário dos aposentados e também por causa das compras do Dia das Mães”, disse.

O major Anselmo Pedrosa afirmou que a Polícia Militar faz uma análise constante dos dados e das informações sobre a segurança pública, para que seja possível aprimorar os trabalhos e reduzir a criminalidade, e que estão sempre dispostos a ouvir sugestões da população. “Houve a solicitação por parte dos comerciantes de melhorarmos e implementarmos o policiamento em alguns horários, principalmente no fechamento do comércio e no período da madrugada. Então comprometemos a reforçar o policiamento fixo nesses locais, onde há uma maior sensação de insegurança”, destacou.

Para o lojista Edimar Alves Fernandes, a reunião promovida pela Aciapi-CDL foi bastante proveitosa. “Parabenizo as entidades pela iniciativa e agradeço a atenção dos representantes da Polícia Militar com os comerciantes. Precisamos disso mesmo. De reunir o poder público, os policiais, lojistas e empresários para que seja possível encontrar formas de minimizar esse problema na segurança que enfrentamos atualmente”, disse.

A lojista Greice Castro destacou que considera importante a junção dos lojistas e da Aciapi-CDL para buscar soluções de problemas enfrentados pela classe empresarial, dentre eles, os furtos e roubos. “Acho muito útil essa reunião promovida pelas entidades para juntar forças, de modo que nós, lojistas, possamos ter segurança e também a sensação de segurança que nós não estamos tendo ultimamente. Enfim, foi um encontro produtivo e acredito que teremos bons resultados daqui para frente”, pontuou.