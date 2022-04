Líder no mercado brasileiro de aços planos e única produtora nacional de chapas grossas para blindagem, a Usiminas formalizou nessa quinta-feira (7), parceria com a Polícia Militar de Minas Gerais para a revitalização do estande de tiros da Gameleira, em Belo Horizonte. A empresa fornecerá seus aços balísticos Usiprot e de alta dureza Ravur para equipar e modernizar o espaço.

A cooperação foi formalizada entre o presidente da Usiminas, Sergio Leite de Andrade, e o comandante-geral da PMMG, coronel Rodrigo Souza Rodrigues, durante visita ao Estande de Tiro do Centro de Material Bélico, localizado no Complexo Policial da Gameleira, em Belo Horizonte. A companhia vai fornecer o aço e oferecer orientações técnicas, além de acompanhar os testes. Já a PMMG ficará responsável pelas obras civis e projeto de engenharia.

“A qualidade dos produtos é uma marca da atuação da Usiminas. Somos pioneiros na produção de chapas de aço para blindagem e desenvolvemos uma solução que permitirá, inclusive, o país deixar de importar esse tipo de material. Para nós, é uma satisfação ter a qualidade dos nossos produtos e serviços reconhecida, também, por meio dessa nova parceria”, afirma o presidente da Usiminas, Sergio Leite.

NOVAS OPORTUNIDADES

O produto da Usiminas passou por testes balísticos no Brasil, Estados Unidos e Israel, recebendo a certificação de qualidade da entidade TÜV Nord. Para a Usiminas, a ação com a PMMG também permitirá realizar testes balísticos de outras soluções em desenvolvimento na siderúrgica por meio do laboratório balístico da corporação, contribuindo para o aprimoramento do conhecimento das demandas da segurança pública e do desenvolvimento de soluções técnicas customizadas.

ESTANDES DE TIROS

O complexo de estandes de tiro da Gameleira, segundo informações da PMMG, foi inaugurado em 1969 e devido a inúmeras avarias ocasionadas pela instabilidade da frágil estrutura da construção antiga, teve de ser totalmente demolida. Um novo prédio administrativo foi reconstruído no ano de 2020. Além de ser utilizado para treinamento de policiais militares, o espaço também é usado pela Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal.

Ainda de acordo com a PMMG, as placas de aço balístico doadas pela Usiminas garantirão aos estandes de tiro longevidade, pois o aço nobre tem a resistência mecânica necessária ao bom comportamento balístico, com expectativa de 30 anos de durabilidade.

SOBRE A USIMINAS

A Usiminas é líder no mercado brasileiro de aços planos e um dos maiores complexos siderúrgicos da América Latina. A companhia conta com unidades industriais e logísticas localizadas em seis estados do país e está presente em toda a cadeia siderúrgica – da extração do minério, passando pela produção de aço até sua transformação em produtos e bens de capital customizados para o mercado. Possui o maior e mais inovador Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em siderurgia da América Latina. O avanço registrado pela siderúrgica nos últimos anos garante inovação, tecnologia e qualidade em todas as linhas de produção, e permite à empresa oferecer ao mercado um portfólio diversificado, com destaque para produtos e serviços de alto valor agregado.

Por sua gestão ambiental, a Usiminas foi a segunda siderúrgica do mundo certificada com a ISO14001. A companhia contribui ainda para o desenvolvimento das comunidades onde atua, por meio do Instituto Usiminas e da Fundação São Francisco Xavier, oferecendo projetos nas áreas de saúde, educação, cultura, esporte e desenvolvimento social. É signatária de compromissos como o Pacto Global da ONU, a Plataforma WEPS e o Fórum Empresas e Direitos LGBTI+ e ainda da Coalizão Empresarial para Equidade Racial e de Gênero.

As ações da Usiminas são negociadas nas bolsas de valores de São Paulo, Nova Iorque (ADR nível I) e Madri.