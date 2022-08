O advogado Vitor Bizarro Fraga, de Coronel Fabriciano, foi empossado como membro da Comissão de Direito Tributário da OAB/MG. Especialista na área tributária, ele tem forte atuação na Região Metropolitana do Vale do aço, com ênfase em redução de dívidas.

A Comissão de Direito Tributário é uma das comissões da OAB/MG que tem como objetivo realizar estudos e pareceres sobre reformas tributárias e promover o entendimento, sendo mediadora entre contribuintes e entidades tributantes.

Vitor Bizarro Fraga é pós-graduação em Direito Tributário pelo IBET, especialista na área de Direito Tributário, com ênfase em redução de dívidas, MBA em Direito Empresarial pela FGV, pós-graduado em Direito do Trabalho e Processual do Trabalho pela Faculdade Pitágoras e o primeiro brasileiro a ser congratulado com Menção Honrosa em toda a história do concurso Dr. Hans Schnitzlein, organizado pela Sociedade de Estudos Jurídicos Brasil Alemanha (Sejubra).