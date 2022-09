A Prefeitura de Coronel Fabriciano garantiu, junto à Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT), a construção das alças interligando o município à BR 381 no projeto de concessão da rodovia federal. A informação foi confirmada por representantes da ANTT em reunião realizada este mês com a participação do município.

A instituição é responsável por gerenciar todo o processo de concessão da rodovia federal.

A construção dos acessos de Fabriciano à BR 381, tem custo estimado em R$ 15 milhões de reais. As quatro alças de acesso direto à BR 381 serão feitas nos lotes de obras, corrigindo um erro com Fabriciano e Timóteo que ficaram fora do traçado da duplicação

“O projeto da Prefeitura de Fabriciano foi acatado na íntegra pela ANTT e será contemplado no segundo edital. O pleito do município já havia sido aprovado em 2020 no primeiro edital e agora, no segundo. Eu estive presente em todas reuniões e audiências para garantir a incluir Fabriciano no traçado da BR 381. Isso traz mais segurança após tanto esforço político e reforça a seriedade da nossa gestão, que é pautada em planejamento e projetos bem elaborados para garantir investimentos importantes em nossa cidade”, afirma o prefeito Dr. Marcos Vinicius.

As quatro alças de acesso direto à BR 381 serão feitas nos lotes de obras, corrigindo um erro com Fabriciano e Timóteo que ficaram fora do traçado da duplicação. “São investimentos importantes para a Fabriciano e também o Vale do Aço que não podem e não irão ficar de fora da concessão da BR 381”, completa o secretário de Governança de Planejamento, Meio Ambiente e Habitação, Douglas Prado.

NOVO EDITAL

O segundo edital está em fase final de elaboração e revisão. O primeiro edital para conceder à iniciativa privada “deu deserto”, ou seja, não houve interessados em assumir a sua gestão, manutenção e obras de melhorias. A proposta é que o leilão de concessão ocorra até o final deste ano para assinatura do contrato no início do ano que vem.

ACESSO À BR 381

O projeto da Prefeitura de Fabriciano prevê a construção de quatro acessos: na “Ponte Velha”, sobre o rio Piracicaba, próximo ao bairro, Todos os Santo; na altura do Hospital Metropolitano da Unimed (Mangueiras); Distrito Industrial I (Belvedere) e o trevo do Distrito Industrial II (entre Timóteo e Fabriciano, onde o município pleiteia a construção do porto seco).

DUPLICAÇÃO DA BR 381

Em audiência pública realizada em agosto, a ANTT informou que estão previstos investimentos de R$ 5,5 bilhões de reais para adequação do traçado e duplicação de alguns trechos nos 304 km da rodovia.

O projeto concede à BR 381 à iniciativa privada o período de 30 anos para exploração da infraestrutura e prestação do serviço de recuperação, operação, manutenção, monitoramento, conservação e implantação de melhorias e manutenção da rodovia.

Caso o projeto atual seja aprovado, a rodovia vai receber cinco praças de pedágio, que variam de R$ 10,79 a R$ 13,80, além das obras e melhorias que serão detalhadas no novo edital.