O tradicional torneio de futebol amador do Setor 7 tem novo campeão. Encerrando a etapa da Regional Leste da programação das comemorações do 58º aniversário de Timóteo, foi realizada, no domingo (17), a finalíssima da 9ª edição do Campeonato de Futebol do Setor 7, com o time do Santa Fé conquistando o título inédito. A final foi disputada no Campo do Alphaville/União Leste contra o time do Tessin Minas.

Depois de um jogo muito equilibrado, com empate em 0x0 no tempo regulamentar, Santa Fé e Tessin levaram a decisão da temporada 2022 para os pênaltis, assim como foram as decisões das três últimas temporadas, indicando o equilíbrio do certame regional. Por 3×2 nos pênaltis, o Santa Fé, além da conquista inédita, quebrou a hegemonia de três títulos seguidos da Tessin, que buscava o tetracampeonato local.

A disputa da grande final contou com a participação da comunidade desportiva local e de torcedores e fechou com “chave de ouro” a programação festiva do aniversário da cidade na Regional Leste, que foi iniciada na sexta-feira (14) com programação gospel e, no sábado (15), com apresentação da Banda Ema. Os eventos culturais aconteceram no Bairro Recanto Verde.