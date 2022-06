Consciente da sua responsabilidade social e ambiental com a população de Timóteo, a Aperam South America convidou lideranças de bairros vizinhos e autoridades locais para uma visita à empresa na última sexta-feira (3). Foram recebidos presidentes de associações de bairros vizinhos à siderúrgica e representantes de órgãos ambientais, como o Instituto Estadual de Florestas (IEF), Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente (Codema) e a Polícia Militar de Meio Ambiente.

Essa iniciativa foi desenvolvida e coordenada pela Gerência de Comunicação dentro da sua estratégia de fortalecimento de imagem e reputação junto à comunidade em parceria com a Gerência de Meio Ambiente e Fundação Aperam Acesita a partir da pesquisa de imagem e relacionamento que a Aperam realiza a cada 2 anos, através de uma empresa independente e de forma anônima.

Após um encontro no Escritório Central da Aperam com as boas-vindas realizada pelo gerente executivo da Aciaria da Aperam South America, Sebastião Miranda, representando a diretoria, e uma apresentação ambiental realizada pelo gerente executivo de Meio Ambiente, Saúde e Segurança, Robson Machado, os visitantes puderam conhecer os projetos e ações desenvolvidos para mitigação dos impactos ambientais, visitando a Aciaria, o Alto-Forno 2 e o Centro de Energia.

De acordo com a coordenadora do Núcleo de Apoio Regional de Timóteo do IEF, Ariane Goulart, a oportunidade de conhecer de perto a usina demonstrou a atenção da Aperam com a comunidade e sua relação com o meio ambiente. “A gente conheceu processos que a sociedade não tem ideia que acontecem dentro da usina e também a preocupação real da Aperam com o meio ambiente, implantando sistemas de controle que ultrapassam o conhecimento comum”, explicou.

Já a presidente da associação de bairros, Cleria Maria de Oliveira, ressalta que a visita foi muito esclarecedora e transparente “Eu pude sentir que a Aperam se desenvolveu muito ao longo dos anos, e inclusive fazendo com que o relacionamento com a comunidade seja o melhor, dando uma oportunidade de ter vínculos e de saber do que está acontecendo lá dentro, em todos os seus processos”, pontuou.

O objetivo foi mostrar à comunidade que a empresa preza por uma comunicação transparente e está sempre aberta às sugestões que possam trazer melhoria para a qualidade de vida local. E, ao mesmo tempo, reforçar junto aos presentes as iniciativas que adota para reduzir os impactos de suas operações, dentro do seu compromisso com a sustentabilidade.

“O sucesso do nosso negócio passa pelo desenvolvimento sustentável das comunidades inseridas nas áreas de atuação da empresa. Trabalhos com foco no meio ambiente e promoção social transformam vidas e contribuem para a relação de harmonia entre cidadãos e meio ambiente”, disse Robson Machado, gerente executivo de Saúde, Segurança e Meio Ambiente da Aperam South America. Conforme o gestor, manter um relacionamento próximo com as partes interessadas é uma diretriz alinhada aos valores e à boa gestão empresarial da Aperam.