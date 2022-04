Foi lançado nessa quarta-feira (6), na sede do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), em Belo Horizonte, o Diagnóstico Setorial do Arranjo Produtivo Local (APL) – Metalmecânico do Vale do Aço.

O documento elaborado pela Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço (ARMVA), em parceria com o Sebrae, Fiemg, IEL e o Arranjo Produtivo Local (APL) é parte relevante da atualização do diagnóstico setorial necessário para a modernização do planejamento estratégico do APL.

“A metodologia envolveu análise de questionários que foram respondidos por 120 empresas da região, contribuindo para uma visão realista e aprofundada da realidade do setor”, explica Marlon Duarte, diretor-presidente do APL Vale do Aço.

Segundo Marlon, o lançamento do diagnóstico é consequência da importância do setor para o Estado de Minas Gerais. “Apresentamos as demandas do setor e do APL de forma que o governo possa direcionar esforços e recursos para esse segmento tão pujante”, pontuou.

Duarte demonstrou otimismo após os encaminhamentos. “Observamos no governo Zema um interesse em desenvolver os arranjos produtivos locais, pauta que ficou esquecida nos governos anteriores. Acreditamos que nos próximos meses faremos um trabalho de aproximação com o governo que resultará em acordos mais efetivos do Estado perante o setor”, disse.

#VEMPRAMINASFERROVIAS

Nessa quarta-feira (6), o governo de Minas, com o apoio da Fiemg, lançou o #VempraMinasFerrovias, projeto que prevê investimentos na ordem de R$70 bilhões no estado, dos R$ 200 bilhões esperados para o país, em infraestrutura que garanta o fortalecimento da matriz de transporte ferroviário.

Na oportunidade, o governador Romeu Zema, ao lado do presidente da Fiemg, Flávio Roscoe, assinou protocolos para início da execução do projeto.

“Esses investimentos em infraestrutura são multiplicadores e viabilizarão muitos serviços e investimentos, principalmente por meio da Ferrovia que ligará o Vale do Aço a São Mateus (ES), além da prospecção de novos negócios para a região”, pontua o presidente do Sindimiva, João Alves.

A cerimônia de lançamento do #VempraMinasFerrovias reuniu, no Centro Cultural SesiMinas, em Belo Horizonte, o presidente da Fiemg, Flávio Roscoe; o governador Romeu Zema e outros representantes do governo do Estado; o secretário Executivo do Ministério da Infraestrutura em exercício, Felipe Queiroz; deputados federais e estaduais; e inúmeros empresários, dentre eles o diretor-presidente do APL Vale do Aço, Marlon Duarte; João Batista Alves – presidente Sindimiva, João Luiz Teixeira Andrade – diretor geral da Agência de Desenvolvimento da RMVA; Fabrício César Fernandes – gerente regional Sebrae Rio Doce e Vale do Aço; Mauro Guimarães – chefe de Gabinete Agência de Desenvolvimento da RMVA; Renato Martins Ferreira – chefe do Núcleo de Assessoramento Técnico Especial (ARMVA); Fabiana Souza Silva – assessora técnica especializada (ARMVA); Alessandro Lima Challub – analista Sebrae Vale do Aço; Luara dos Santos Ribeiro – coordenadora de Projetos IEL/MG e Victor Hugo Maia da Silva – analista de Projetos IEL/MG.