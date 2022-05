Fora da Rede Globo após 30 anos, o jornalista Chico Pinheiro está traçando novos planos para o futuro. O ex-apresentador do Bom Dia Brasil cogita várias possibilidades, incluindo virar motorista de aplicativo para poder escutar e registrar boas histórias dos passageiros.

“Adoraria rodar pela cidade, cada hora pegar uma pessoa que eu não sei para onde vai e ouvir a história dela. Adoro dirigir, ouvir histórias, rodar pela cidade. Não dou cafezinho nem água, mas estou disposto a ouvir essas pessoas todas”. Pego um no aeroporto: “Onde é que você vai?”. “Cemitério São João Batista”. Vou só ouvindo. “Vou fechar um negócio das arábias”, “Vou encontrar alguém”, aí já tem uma história de amor. Vou ouvindo tudo isso e depois registro no meu diário de bordo pra contar essas histórias anonimamente, sem identificar ninguém. É uma ideia – disse ele, em entrevista à jornalista Cristina Padiglione, da Folha de S. Paulo.

Pinheiro também mencionou a ideia de retomar o Sarau, programa que apresentou na Globonews.

“Vira e mexe alguém me fala isso: “Vamos refazer o Sarau”. Tem um cara que quer fazer o Bar do Sarau, onde a gente juntaria músicos para fazer apresentações e dali gravaríamos para passar sei lá onde. Essa proposta agora já voltou: “Agora vamos poder fazer o Sarau”, já me disseram. Mas ainda é uma ideia”, ponderou.

Outra possibilidade citada por ele seria abrir um escritório de media training para empresários e parlamentares. Ao ser questionado se pensa em atuar em alguma campanha política, Chico admitiu não ser seu foco, mas revelou que poderia topar a ideia se fosse para lutar contra a “barbárie”.

“Não, não penso, mas se precisar me envolver com alguma bandeira para lutar, com a arma da caneta, pela civilização e contra a barbárie, estou aqui. Porque eu não estou a serviço de candidatos, mas da democracia. Na minha opinião, o golpe está sendo dado, mas não é mais com tanques nas ruas, e sim com a desmoralização das instituições”, afirmou.

Apesar dos vários planos, Chico disse que, por ora, está “livre como um pássaro” e tirará um período de descanso.

“Vou ter um tempo pra me refrescar. Como diz aquela música dos Beatles, estou “free as a bird”. Eu me sinto livre como um pássaro”, filosofou.

