O campeão do Comida di Buteco do Vale do Aço foi revelado na noite desta quarta-feira (18), em evento realizado no Hotel Metropolitano, em Coronel Fabriciano. E o bar Arrojados foi o grande vencedor desta saborosa disputa, que movimentou as noites da região.

Localizado no bairro Horto, no clube Ipê, o bar Arrojados é participante fiel de todas as edições já realizadas no Vale do Aço. “Começamos há 14 anos, quando o concurso era somente em Ipatinga e fomos acompanhando o seu crescimento. Participamos de todas as edições e agora tivemos essa grata surpresa de sermos campeões pela primeira vez, estou muito feliz”, disse Rute Marques, proprietária do Bar. “O prato desta edição foi o “Quadradinho de oito”, composto por mandioquinha cremosa frita, servida com ragu de costelinha, acompanhada de geleia de goiabada defumada picante”, acrescentou.

O Bar Galpão, localizado no bairro Bethânia, conquistou o segundo lugar do pódio com o prato “Quem não Arrisca não Petisca”. Já o Alquimia do Sabor, do bairro Amaro Lanari, estreou no concurso com o pé direito: com o prato “Tubarão Surfa na Batatinha” garantiu o terceiro lugar no concurso e também foi premiado no Desafio Rezende com o petisco de entrada preparado com a linguiça da marca, garantindo a segunda posição do desafio.

Ainda sobre as premiações da noite, o Timonel consagrou-se como campeão do Desafio Rezende e o Tenda Árabe também foi premiado com a melhor caipirinha do Vale do Aço, uma promoção da Cachaça 51, patrocinadora do concurso.

ETAPA NACIONAL

Após a premiação de todos os vencedores das cidades participantes, os bares campeões receberão três jurados, um de sua cidade e os outros dois de fora, e passarão a competir a nível nacional. No dia 6 de julho conheceremos o melhor boteco do Brasil, em evento realizado no Farol Santander, em São Paulo.