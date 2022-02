Após o ótimo desempenho de Rudney Dias no Campeonato Sul-Americano de Marcha Atlética, o Departamento de Atletismo da Usipa tem mais um bom motivo para comemorar. Aliás, quatro bons motivos. Saiu a convocação para a Seletiva Nacional Gymnasiade e a Usipa representa Minas Gerais com quatro atletas.

São eles: Daniel Dias, Eduardo Fernandes, Jonathan Ribeiro e Marcela Souza. A seletiva nacional acontece em Aracaju, Sergipe, entre os dias 7 e 10 de março, para definir os campeões das modalidades do atletismo. Os atletas usipenses buscam vaga na Gymnasiade, maior competição estudantil do mundo.

A disputa acontece em Normandia, na França, no mês de maio. Nas últimas três edições da Gymnasiade, o Brasil ficou entre os três primeiros colocados e pretende manter o país no Top 5 do desporto estudantil mundial. Ao final de março, quando acabarem as seletivas nacionais, os representantes brasileiros serão conhecidos.

PROJETOS ATLETISMO USIPA ANO IV E LUCIMAR MOURA/USIPA

Os atletas que disputam a seletiva nacional em Aracaju fazem parte dos Projetos Atletismo Usipa Ano IV e Lucimar Moura/Usipa. Aprovado na Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Programa Minas Esportiva de Incentivo ao Esporte, o Atletismo Usipa Ano IV é realizado por meio da Renúncia Fiscal do ICMS corrente das empresas Ambev e Colchões Polar. Já o Lucimar Moura/Usipa credencia a Usipa como Centro de Formação de Atletismo e a torna apta a receber um repasse mensal da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) para manutenção das suas ações.