O ator Stênio Garcia foi retirado à força de uma entrevista por sua esposa, Marilene Saade, fato que deixou o famoso visivelmente constrangido. Além disso, ele chegou a gritar por “socorro”. O momento aconteceu enquanto Garcia, de 90 anos, falava com o jornalista e youtuber Marcos Bulques na noite de ontem, durante o lançamento de um livro escrito pela atriz Beth Goular.

O trecho polêmico foi exibido com exclusividade no “A Tarde É Sua”, comandado por Sonia Abrão nas tardes da RedeTV!. O ator falava sobre o evento quando Saade se intrometeu e o tirou à força do local.

Sem pedir licença ao repórter, a esposa de Stênio critica o marido devido ao fato de ele não fazer uso máscara de proteção contra o coronavírus. Conforme Marilene, o famoso poderia pegar Covid, o que ela quis evitar, já que até o momento ele ainda não contraiu a doença.

“Não pode pegar coronavírus, você não pegou até agora”, disse Marilene. “Socorro”, gritou Garcia. “Não, desculpa”, disse a esposa do ator após o repórter tentar apaziguar os ânimos.

Após Marilene Saade fazer uso da força para colocar a máscara no rosto de Stênio Garcia e conseguir tirá-lo do local, o repórter disse se tratar de “uma situação constrangedora”.

Ao vivo nos estúdios da RedeTV!, Sonia Abrão e os demais integrantes do “A Tarde É Sua” não conseguiram esconder a surpresa e se demonstraram chocados pela atitude de Marilene na noite de ontem. Veja vídeo acima.

